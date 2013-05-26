روستاهای با جمعیت بالای 30 خانوار دارای دهیاری می شوند

به گزارش خبرگزاري مهر، اسماعیل نور محمدی اظهار كرد: با توجه به تکلیف برنامه پنجم توسعه مبنی بر ایجاد دهیاری در تمام روستاهای بالای 20 خانوار، در این مرحله تمام روستاهای بالای 30 خانوار یا دارای جمعیت 150 نفر، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 ، واجد شرایط تاسیس دهیاری خواهند شد.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی با اشاره به این که در این مرحله 264 روستای استان شرایط لازم برای تاسیس دهیاری را دارند، بيان كرد: تسریع در استقرار دهیاری به عنوان مرکز مدیریت روستایی، گامی مهم در جهت تحقق عدالت محوری و بهره مندی جمعیت روستایی از خدمات آن است.

نور محمدي گفت: در حال حاضر بیش از دو هزار و 100 دهیاری در سطح استان فعال است و خراسان رضوی به لحاظ تعداد جمعیت برخوردار از دهیاری، در کشور رتبه نخست را دارد.

وي افزود: راه اندازی دهیاری های جدید زمینه تخصیص اعتبار به صورت مستقیم به روستاهای بیشتری را فراهم می کند و سهم استان از اعتبارات ملی را افزایش می دهد.