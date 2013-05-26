هزینه های درمان ناباروری در کشور کمرشکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عابد فتاحی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی حوزه سلامت توانسته در ایجاد مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی گامهای موثری بردارد، افزود: امروز ایران به عنوان قطب درمانهای نوین ناباروری در خاورمیانه مطرح است اما متاسفانه هزینه‌های درمان ناباروری برای بیماران کمرشکن است.

وی ادامه داد: با وجود پیشرفت‌های چشم‌گیر پزشکی در حوزه درمان ناباروری اما هنوز نتوانسته‌ایم خدمات خوبی را به بیماران عرضه کنیم و به آنها در پرداخت هزینه‌های درمان یاری رسانیم.

فتاحی با یادآوری قدرت جذب کشورهای غربی در توریسم درمانی، تصریح کرد: با وجود پیشرفت‌های موثر در عرصه پزشکی متاسفانه در زمینه جذب توریسم درمانی نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم در حالی که بسیاری از کشورها با سرمایه گذاری در این زمینه بهره‌برداری‌های قابل توجهی کردند اما مدیریت ناموفق ما، مانع از رسیدن به هدف دلخواه شده است.

وی یادآور شد: باتوجه به تفاوت نرخ ریال و ارز خارجی هزینه‌های درمان برای گردشگرانی که با هدف درمان به ایران سفر می‌کنند بسیار کم است به طوری‌که این افراد با هزینه‌های کم در کشور ما از بهترین خدمات پزشکی بهره‌مند می‌شوند این در حالی که همین خدمات برای مردم کشورمان چندین برابر هزینه به همراه دارد.

فتاحی با تاکید بر اینکه پژوهشکده رویان از بهترین مراکز درمانی دنیا محسوب می‌شود، افزود: امروزه هزینه‌های درمان برای بیماران نابارور بسیار سنگین است و متاسفانه درحوزه سلامت این گرانی‌ها بسیاری از مردم را به خط فقر ‌کشانده است چراکه در هر بخشی از بهداشت و درمان هزینه‌ها چندین برابر شده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از حمایت نکردن بیمه‌ها در حوزه درمان ناباروری در کشور، گفت: بر اساس قانون ۳۰ درصد هزینه‌ها باید بر عهده مردم باشد اما امروزه به دلیل نبود مدیریت قوی و کارآمد و همچنین حمایت نکردن بیمه‌ها، این هزینه‌ها برای مردم به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.