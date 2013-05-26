"شهر عشق" در قزوین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم حجت الاسلام قرائی مدرس حوزه علمیه قم، مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین، رضا صدیقی مسئول ستاد بازسازي عتبات عاليات قزوين، غلامرضا حقایق پور رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان قزوین و دیگر مسئولان حضور داشتند.



حجت الاسلام قرائی در این مراسم یاد وخاطره شهیدان ایران زمین و به ویژه جهادگران عرصه ی آزادی خونین شهر را گرامی داشت و افزود: امام خمینی(ره) می فرمایند:"ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد" و ایران در زمره ی چنین ملت هایی است نه همچون کشورهای عراق و افغانستان که سالهاست در اسارت و بندگی به سر می برند.



وی تصریح کرد: هنوز هم راه شهادت باز است، راهی که حتی یک وجب از خاک ایران را به دشمنان نسپرد.



حجت الاسلام قرائی در ادامه با اشاره به فتح خرمشهر در سال 61 گفت: در خرمشهر تا قبل از آزادی، لاله ای رشد نمی کرد ولی برای اولین و آخرین بار در سال 62 یعنی یکسال پس از پیروزی، لاله های زیادی اطراف پل خرمشهر و مسجد جامع روئید.



این استاد حوزه علمیه قم در ادامه از روش و منش برخی شهدای شاخص دفاع مقدس صحبت کرد و اظهارداشت: "عباس بابایی" شهیدی که به خطه ی شهید پرور قزوین تعلق داشت در زندگی خود بسیار متواضع و بزرگوار بود، شناخت امام خمینی(ره) از وی به حدی بود که بیان کرده بودند: "به این شهید غبطه می خورم" و در جای دیگر رهبر معظم انقلاب از حسرتی که به این شهید می برند سخن می گویند.



شهر عشق روایتگر سالهای ایثار و حماسه



همچنین در این مراسم علی اصغر ارداقیان از اعضای مرکز موسیقی، سرود و آهنگهای انقلابی اظهارداشت: پس از حماسه جاوید انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ملت ایران همواره با رشادت و جوانمردی دلیر مردان خود در برابر دشمن متخاصم ایستادگی کرده است.



وی در ادامه با ا شاره به رونمایی از سرود "شهر عشق" یادآورشد: امروز هنرمندان بسیجی به منظور حیات عرصه ی مقاومت و ایثار ساخت این سرود را در دستور کار خود قرار داد تا سالهای حماسه و ایثار دوباره در ذهن مردمان این سرزمین تداعی شود.



وی شعر سرود شهر عشق را از محمدحسن ارداقیان، ساخت آهنگ آن را از مهدی احمدی و تنظیم موسیقی را توسط حسام الدین ناصری اعلام کرد.



وی همچنین از پخش این سرود از رسانه ملی و مراکز فرهنگی و هنری کشور خبر داد و ازنهاد ها و ارگانهایی که مرکز موسیقی، سرود و آهنگهای انقلابی را در ساخت آن یاری کردند، تشکر کرد.



ارداقیان در ادامه به سرودهای معروفی که در شهر قزوین به عنوان مهد سرود و آهنگهای انقلابی در گذشته ساخته و ارائه شده است اشاره کرد و گفت: سرود" هوای نینوا" در راستای اشاعه ارزشهای هشت سال دفاع مقدس و تجلی رشادت و مقاومت ملت آزاده ایران بود که در محضر امام خمینی (ره) اجراشد و امروز "شهر عشق" کار ارزشمند دیگری از این شهر است.