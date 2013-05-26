30 درصد بيماريهاي قلبي مربوط به سيگاريهای تحميلي است

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس حميد محمودي افزود: افرادي كه به صورت غير داوطلبانه و ناخواسته در معرض مستقيم يا غير مستقيم دود سيگار ديگران هستند و اگر شما بتوانيد بوي سيگار را در فضايي استشمام كنيد،بدون اينكه كسي در آن لحظه سيگار بكشد، نشان مي دهد كه مواد شيميايي سرطان زا در آن محيط وجود دارد.

وی ادامه داد: حدود 90 درصد نيكوتين تنباكوي دود شده به ديوار، سطوح و لباس، پوست و مو و وسايل اطراف فرد مصرف كننده مواد دخاني مي چسبد و ثابت شده اين ذرات سمي يا همان دود دست سوم تا ماهها قابل پايداري و تاثيرگذاري است و اين مسئله به خصوص در نوزاداني كه روي زمين سينه خيز راه مي روند و وسايل را در دهانشان مي گذارند، خطرناك است.

محمودی تصریح کرد: در يك بررسي سطح كوتينين (يك متابوليت فعال نيكوتين) ادرار اطفالي كه والدين سيگاري دارند ولي دور از كودكان خود سيگار مي كشند را اندازه گيري و آن را حدود هفت برابر كودكان با والدين غيرسيگاري گزارش كردند و اين ميزان در كودكاني كه والدينشان در كنارشان اقدام به مصرف دخانيات مي كنند هشت برابر كودكاني ارزيابي شده كه والدين معتاد به سيگار در منزل مواد دخاني استعمال نمي كنند.

وي در ادامه بر اين نكته كه هيچ سيگاري بي خطر نيست و نيكوتين موجود در سيگار،يك ماده اعتيادآور است، گفت: خطرات ناشي از سيگارهاي لايت يا سبك و سيگارهاي باريك كمتر از ديگر سيگارها نيست و اين يك باور غلط است.

محمودي به بيماريهاي ناشي از استعمال داوطلبانه و تحميلي دخانيات اشاره كرد و افزود: در افراد سيگاري پيشروي فرآيند طبيعي تنگ شدن تدريجي ديواره عروق با افزايش سن بسيار سريع تر از افراد طبيعي است لذا اين افراد در سنين پايين تري دچار تصلب شرايين مي شوند و ريسك ايجاد لخته در اين عروق تنگ از جمله عروق كرونر افزايش مي يابد كه منجر به افزايش دو تا سه برابر احتمال بروز سكته هاي مغزي و حملات قلبي در افراد سيگاري در مقايسه با افراد غيرسيگاري خواهد شد.