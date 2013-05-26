اعزام 167 مبلغ ديني به مساجد قزوين در ايام اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مسيح اله ميرزايي در این باره اظهارداشت: آموزش چهره به چهره، قرائت صحيح نماز، سخنراني در خصوص اعتکاف، تبيين انديشه هاي امام خميني (ره)، بيان سيره زندگاني اميرالمؤمنين علي (ع) و اهميت جايگاه ولايت فقيه و تشکيل حلقه هاي معرفت از جمله برنامه هاي ايام اعتکاف است.



آثار سه هزار شهيد استان جمع آوري مي شود



جانشين ستاد کنگره شهداي استان گفت: به منظور انتقال ارزشهاي دفاع مقدس به نسل آينده تمامي آثار مکتوب، صوتي، تصويري و دست نوشته شهداي استان در همه عمليات دفاع مقدس جمع آوري و نگهداري خواهد شد.



سبحانی فر افزود: با هماهنگي و همکاري کنگره شهدا، اداره کل حفظ آثار دفاع مقدس، مرکز حفظ آثار ارزشهاي دفاع مقدس سپاه استان دست نوشته ها، عکس؛ تصوير و خاطرات همه سه هزار شهيد استان جمع آوري مي شود.



وی يادآورشد: همه آثار شهدا را در روستاها، شهرها، بخشها از بدو تولد تا زمان شهادت و بستگان، دوستان، خانواده را جمع آوري مي کنيم تا برخي به صورت فيلم، برخي کتاب و برخي فايل صوتي به صورت آرشيوي ارزشمند براي انتقال به نسل هاي آينده ساماندهي شود.

