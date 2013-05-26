کشف 148 کیلوگرم مواد مخدر در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: در اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای طرحهای انتظامی متعدد در شهرستانهای استان و اقدامات اطلاعاتی پلیسی، 148 کیلو و 420 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
این مسئول تصریح کرد: از مجموع مواد مخدر کشف شده 145 کیلوگرم تریاک و سه کیلوگرم آن سایر مواد مخدر است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین عنوان کرد: در طی این مدت 18 قاچاقچی، 29 توزیعکننده و 305 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدهاند.
قزوین- خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین، از کشف 148 کیلوگرم مواد مخدر در این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی وندایی در این باره اظهارداشت: در اردیبهشت ماه سال جاری با اجرای طرحهای انتظامی متعدد در شهرستانهای استان و اقدامات اطلاعاتی پلیسی، 148 کیلو و 420 گرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.
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