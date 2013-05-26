استفاده از تکنولوژی روز باعث حفظ محیط زیست فارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه ولوی ظهر یکشنبه در نشست خبری روز جهانی تنوع زیستی تاکید کرد: خوشبختانه با هماهنگی های لازم در منطقه بهرام گور هم بحث توسعه معادن پیگیری می شود و هم از آسیب رسانی به گور خرها جلوگیری شده است.

وی تصریح کرد: سه نقطه از این منطقه برای بحث معدن مد نظر قرار داده شده که البته در یکی از این منطقه ها معدنی در حال فعالیت است و در منطقه دیگر نیز قرار شده فعالیت های مکانیابی انجام و اگر در این منطقه معدنی وجود داشت آن موقع تصمیم گیری لازم انجام شود.

معاون فنی محیط زیست استان فارس تصریح کرد: همکاری لازمه پیشرفت است و در این میان سازمان محیط زیست هیچگونه سدی برای توسعه و پیشرفت استان نیست بلکه در تمامی موارد همکاری های قانونی را خواهیم داشت.

ولوی در خصوص وضعیت پارک ملی بمو نیز یادآور شد: قرار بود که در کنار پالایشگاه فعلی پالایشگاه جدیدی احداث شود که ما ارایه سند مالکیت این اراضی را لازمه صدور مجوز برای این کار عنوان کردیم که البته این افراد نتواستند در زمان لازم سند مالکیت را ارایه دهند.

وی تصریح کرد: امروز ساخت این پالایشگاه به منطقه سروستان منتقل شده است.

معاون محیط زیست استان فارس با اشاره به اینکه باید با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا به فکر محیط زیست استان نیز باشیم، گفت: توسعه یکی از اولویت ها است اما باید توجه داشت که توسعه باید با استفاده از تکنولوژی روز دنیا باشد نه اینکه با استفاده از دستگاه ها و تجهیزات قدیمی و از کار افتاده به محیط زیست آسیب وارد شود.

ولوی تاکید کرد: باید از دست اندازی به طبیعت گذر کنیم و امروز به فکر نوسازی و توسعه صنایع با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا باشیم.

وی با بیان اینکه امروز دوره ششم نابودی زیست محیطی زمین شروع شده است، یادآور شد: پنج مرتبه به دلیل مباحث طبیعی محیط زیست زمین نابود شد اما در دوره ششم که امروز در آن قرار داریم عامل نابودی محیط زیست انسان است.

معاون فنی محیط زیست استان فارس با اشاره به عواملی که باعث از بین رفتن محیط زیست می شود افزود: تخریب زیستگاه ها، آلودگی آب و خاک، تغیرات آب و هوایی، گونه های مهاجر و برداشت های بیش از حد از منابع از جمله عواملی است که باعث از بین رفتن گونه های زیستی می شود.

ولوی تاکید کرد: در حال حاضر یک میلیون و 180 هزار هکتار از زمین های استان فارس منطقه حفاظت شده، پارک ملی و پناهگاه حیاط وحش است که 17 منطقه شکار ممنوع در استان نیز مشخص شده است.

وی افزود: 52 گونه پستاندار در کشور مشاهده شده که 27 درصد آن در فارس وجود دارد، 517 گونه پرنده در کشور است که 48 درصد آن یعنی 246 گونه در فارس وجود دارد و..... به همین دلیل استان فارس از لحاظ زیست محیطی در شرایط ویژه ای قرار دارد.

شیر ایرانی باز نمی گردد

معاون فنی محیط زیست استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه از بین رفتن زیستگاه ها باعث از بین رفتن حیوانات می شود، گفت: امروز شکار به اندازه ای نیست که باعث از بین رفتن حیوانات شود اما از بین رفتن زیستگاه های آنها مشکلاتی را به همراه آورده است.

وی تاکید کرد: بازگرداندن شیر ایرانی کاری غیر ممکن است زیرا دلیل از بین رفتن این گونه بسیار مهم از بین رفتن زیستگاه آنها بود.

ولوی تصریح کرد: زمانیکه بیشه ها از بین رفت جایی برای زندگی شیر ایرانی وجود ندارد و اینکه برخی می گویند این گونه را باز خواهیم گرداند سخنی غیر کارشناسی است.