محسن طالبی، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از اهداف کمیته سپکتاکرا، گسترش همهجانبه این رشته ورزشی بین علاقهمندان است اما تا زمانی که در خود اصفهان جایگاه خاصی برای ورزشکاران سپکتاکرا در نظر گرفته نشود، به طور حتم گسترش نیز مفهومی نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در شش ماه گذشته سپکتاکرا استان اصفهان تعطیل شده است، اظهار داشت: هیچ مسئولی حاضر نیست، جوابگوی کمکاریهای صورت گرفته باشد.
رئیس کمیته سپکتاکرا استان اصفهان افزود: البته در دیداری با مدیر عامل باشگاه فولاد ماهان سپاهانداشتم، قرار بر این شد تا از طرف هیئت انجمنهای ورزشی استان اصفهان برای درخواست حمایت، نامهنگاریهای لازم انجام شود.
طالبی ادامه داد: طبق نظر رئیس هیئت انجمنهای ورزشی استان اصفهان تمام حمایتهای مالی باید، ابتدا وارد هیئت شده و از آنجا بین کمیتههای زیرپوشش پخش شود، که این امر مشکلات زیادی را به وجود میآورد.
وی تصریح کرد: زمانی استان اصفهان حرفهای زیادی در رشته سپکتاکرا داشت اما امروز با مدیریتهای این چنینی، دیگر نمیتوان به پیشرفت این رشته ورزشی امید داشت.
رئیس کمیته سپکتاکرا استان اصفهان تاکید کرد: در انتظار تغییر دیدگاههای مدیریتی برای اهمیت دادن به ورزشی سپکتاکرا اصفهان، روزها را طی میکنیم.
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