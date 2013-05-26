رشد 6.5 درصدی اهدای خون و 28 درصدی مصرف فرآورده های خونی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز درگاهی ظهر یکشنبه در بازدید از پایگاه های انتقال خون مرکز استان افزود: براین اساس اهدای خون از 28 هزار و 583 واحد در سال 90 به 30 هزار 421 واحد در سال 91 افزایش یافته است.

وی تعداد مراجعه کنندگان اهدای خون در سال گذشته را 36 هزار 278 نفر اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد اهداد کننده 30 هزار و 421 واحد خون اخذ شده و پنج هزار و 857 نفر از مراجعان نیز به دلایل مختلف پزشکی معاف موقت یا دایم شده اند.

مدیر کل پایگاه انتقال خون استان تعداد اهدای مستمر را به عنوان یک شاخص مهم در انتقال خون برشمرد و اضافه کرد: با توجه به رشد خونگیری و با وجود افزایش حدود 28.6 درصدی مصرف فرآورده های خونی در مراکز درمانی هیچ مشکلی در تامین خون و فرآورده های خونی در این استان طی سال گذشته وجود نداشته و این فرآورده حیاتی به میزان کافی در اختیار بیماران قرار گرفته است.

وی همچنین از ارسال 14 هزار و 240 واحد فرآورده خونی مازاد بر مصرف بیماران استان اردبیل به سایر استانها خبر داد و متذکر شد: 17 هزار 94 واحد پلاسما نیز پس از تایید توسط بازرسان فنی پلاسما به مرکز پژوهش و پالایش ارسال شد.

درگاهی با بیان اینکه خون مایع حیات بخش زندگی و تامین خون مورد نیاز بیماران فقط با مشارکت آحاد جامعه میسر می شود، عنوان کرد: سال 91 به جهت مشارکت مردم در اهدای خون سال پرباری برای این نهاد بود و توانستیم تمام نیاز بیمارستانها به خون و فرآورده های خون را تامین کنیم.

وی تاکید کرد: البته با توجه به رشد و گسترش جامعه و پیشرفتهای پزشکی و بالطبع افزایش نیاز به خون، از تمام اهداکنندگان خون و اقشار مختلف انتظار داریم امسال نیز حضور چشمگیر خود در این کار خداپسندانه تداوم بخشیده و موجب ارتقاء خدمات رسانی به بیماران نیازمند باشند.