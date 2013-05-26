به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، رئیس پیشین فدراسیون قایقرانی و معاون سابق محمدباقر قالیباف که پیش‌تر به رای صادره از سوی هیات اجرای انتخابات شورای شهر تهران، از سوی هیات اجرایی رد صلاحیت شده بود، مجددا رد صلاحیت شد.

دنیامالی صبح امروز یکشنبه با حضور در فرمانداری تهران نسبت به رای هیات نظارت اعتراض کرد تا به این ترتیب پرونده تعین صلاحیت وی در هیات عالی نظارت مرکزی استان تهران مورد بررسی قرار بگیرد. گفتنی است رد صلاحیت دنیامالی براساس بندهای (د) و (ج) انجام شده است که شامل عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه و عدم احترام به قانون اساسی است.

شایان ذکر است دنیامالی رسما به رای صادره اعتراض کرده است و نتایج اعتراض وی به رد صلاحیتش تا دوازدهم خردادماه از سوی هیات عالی نظارت استان تهران اعلام خواهد شد.

