"سرخیو آگوئرو" قرارداد خود را با منچسترسیتی تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "سرخیو آگوئرو" قرارداد خود را به مدت یک سال دیگر با منچسترسیتی تمدید کرد و با این حساب تا سال 2017 در این تیم میماند. این بازیکن مورد توجه باشگاه رئال مادرید بود اما در حالی که حتی باشگاه سیتی مربی جدید خود را انتخاب نکرده این بازیکن قرارداد خود را با این تیم تمدید کرده است.
وی اظهار داشت: از اینکه در سیتی هستم خیلی خوشحالم و احساس خیلی خوی دارم. بعضی اوقات فکر میکنم برای همه عمرم اینجا بودهام. رابطهام با تماشاگران من سیتی بسیار عالی است. آنها همیشه گلی که در بازی مقابل کویینز پارک رنجرز زدم و من سیتی قهرمان شد را به یادم میآورند. اکنون با امیدواری به فصل آینده چشم دوختهام تا بار دیگر با من سیتی موفق به فتح جام شوم.
"کارلوس ته وز"، هموطن آرژانتینی آگوئرو، در فصل نقل و انتقالات تابستانی از منچسترسیتی جدا میشود.
نظر شما