حميد رضا فراست طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهارداشت: همزمان با ایام البیض مراسم معنوی اعتکاف با حضور بيش از 400 نفر از مددجویان بويژه نسوان در زندان قزوین برگزار شد.

وي افزود: رجب ماه استغفار و رحمت خداوند بربندگان است و اعتكاف، نماز و تلاوت قرآن تجلي خود سازي و تهذيب نفس انسانهاست از اين رو مراسم اعتكاف از سحرگاه روز ۱۳ رجب با قرائت قرآن و تضرع به پیشگاه الهی در زندانها آغاز شده است.

مديركل زندانهاي قزوين تصریح کرد: اعتكاف از روي ايمان و باور، برکات اخروی و دنیوی، آمرزش گناهان و جلب محبت پروردگار را به همراه دارد.

فراست طلب گفت: روزه گرفتن و عبادت در ماه رجب، تحول عظيمي در روح انسان پديد آورده و مسير زندگي وی را تغيير مي دهد.

این مسئول به ويژگي هاي معتکفين اشاره كرد و افزود: معتكف کسي است که با انس به معنويات، تقویت اراده و تواضع، ازغفلت و فراموشی دوری کرده و به سوي ناپاكيها و زشتي ها حرکت نمی کند.

مديركل زندانهاي قزوين تأکید کرد: در اين ماه پرخير و بركت، عبادت خدا و پيروي از ائمه معصومین عليه‌ السلام موجب كم شدن خطا و وبژه می شود.

مراسم اعتكاف امسال نيز در بند نسوان با حضور بيش از نيمي از آنها برگزار شد.

در اين مراسم علاوه بر اقامه نمازهای جماعت، مسائل شرعی و احکام توسط مبلغان ديني برای مددجويان تشریح شد.