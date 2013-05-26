منشور اخلاقي انتخابات مفاهيم رقابتي در تمام عرصه ها را معرفي مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، علي اكبر ولايتي در دیدار با منتخبین تشکل های رضوی در راستای امضای میثاق نامه اخلاقی "رقعه ای از آفتاب" با اشاره به تهیه منشور اخلاقی انتخابات براساس نامه تاریخی امام رضا(ع) به حضرت عبدالعظیم(ع) اظهار کرد: اهدا پیام امام رضا(ع) به نامزدهای یازدهمین انتخابات رياست جمهوری و همچنین انتشار آن که توسط تشکل های رضوی به انجام رسیده است، اقدام ارزشمند و مهمی است که می تواند مفاهیم عمیق رقابتی و انتخاباتی از دیدگاه امام هشتم(ع) را نه تنها در جریان انتخابات ریاست جمهوری بلکه در تمام عرصه های اجتماعی به مخاطبان معرفی کند.

نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري گفت: خدمت به بارگاه ملکوتی و زائران امام رضا(ع) بزرگترین مایه افتخار و مباهات من است.

ولایتی اثرات جاری کردن سنت و سیره اهل بیت(ع) در زندگی فردی و اجتماعی را موجب رشد و تعالی انسان و جامعه عنوان کرد و گفت: مطالعه و توجه به سبک زندگی و نصایح ائمه(ع) به ویژه سیره رضوی، به مثابه روشنی بخش مسیر زندگی هر انسانی محسوب می شود.

وي افزود: این پیام مهم باید سرمشق و سرلوحه تمام مسئولان در کشور در داخل و تمام مسئولان در ممالک اسلامی باشد چرا که پیام برادری اخلاق مداری را به ویژه در شرایط سیاسی روز جهان به بهترین و کاربردی ترین وجه ممکن تبیین می کند.

نامزد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري پس از قرائت متن این میثاق نامه، ضمن تقدیر و تشکر ویژه از مجموعه تشکل های رضوی به سبب انجام این حرکت ارزشمند در راستای ترویج اخلاق انتخاباتی برگرفته از نصایح و فرامین امام هشتم(ع) به عنوان مظهر رأفت اسلامی، تصریح کرد: بزرگترین افتخار من این است که خادم امام رضا(ع) هستم و نشانه خدمت ایشان را بر سینه ام دارم.

شایان ذکر است میثاق نامه "رقعه ای از آفتاب" که به همت شبکه جوانان رضوی و توسط منتخبین تشکل های جوانان رضوی تهیه و توزیع شده است، در برگیرنده بخشی از توصیه ها و فرامین امام رضا(ع) به عنوان مظهر رأفت اسلامی به یاران خود است که می تواند به صورت منشوری از اخلاق اجتماعی و انتخاباتی در تمام طول تاریخ مورد بهره گیری و استناد قرار گیرد.