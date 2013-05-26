اختصاص 51 درصد از اعتبارات حاصل از جرائم رانندگی در خراسان رضوي به شهرداری مشهد

به گزارش خبرگزاري مهر، مهدی حسینی اظهار كرد: بدین ترتیب از 17 میلیارد و 624 میلیارد ریال اعتبار توزیع شده، سهم شهرداری مشهد 9 میلیارد ریال بوده است.

مدیر حمل و نقل و ترافیک خراسان رضوی بيان کرد: شهرداری مشهد تاکنون برای تنظیم موافق نامه هزینه کرد اعتبار خود اقدام نکرده و در صورت تاخیر در اقدام و سپری شدن مهلت قانونی برای جذب اعتبار، مسئوليت قانونی متوجه نهاد شهرداری است.

وي گفت: چنانچه 100 درصد از اعتبارات حاصل از جرایم رانندگی به استان تخصیص یابد، سهم مشهد تا 20 میلیارد ریال افزایش می یابد.

گفتنی ست براساس ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 42 درصد از وجوه حاصل از جرائم رانندگی در داخل محدوده شهرهای کشور باید در اختیار شهرداری ها قرار گیرد تا برای اهداف مشخص شده در قانون و به منظور ایمن سازی و رفع حادثه خیزی معابر شهری هزینه شود.