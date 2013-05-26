«فرهنگ معیار از منظر قرآن کریم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ مهمترین و پایدارترین وجه جامعه بشری است که دغدغة اصلاح و ارتقای آن، همواره در میان مصلحان و عالمان و روشنفکران جوامع مختلف وجود داشته است. در جامعه ما، اساساً شکلگیری انقلاب اسلامی خود ناشی از سطحی از تحول فرهنگی در جامعه بود و پس از پیروزی انقلاب هم از دیدگاه پایهگذاران و رهبران، شأن و رسالت فرهنگی انقلاب و نظام، همواره مورد تأکید بوده است.
در این اثر، بنای محقق بر این بوده است که هیچ ساختار پیشینی را بر یافتههای این کتاب تحمیل نکند، اگرچه میتوان براساس ملاکهای مختلفی، طبقهبندیهای گوناگونی را ارائه داد. مثلاً براساس ارتباطات چهارگانه انسان با خود، خدا، خلق و خلقت، و یا براساس مؤلفههایی که معمولاً در تعریف فرهنگ مطرح میشود، ولی در این کتاب سعی شده است که حول دو مؤلفة ریشهای فرهنگ و با تأمل و استنباط از سیاق آیات قرآن، یافتهها طبقهبندی گردد.
این کتاب در چهار فصل سامان یافته است: فصل نخست به مباحث مقدماتی فرهنگ و تبیین برخی پرسشها در باب رابطة دین و فرهنگ و نقش قرآن کریم و شاخصهای آن در اصلاح فرهنگی پرداخته است. در فصل دوم مبانی و زیر ساخت فکری و اعتقادی که در همه عرصهها و ساحات زندگی بگونهای عام و مشترک حضور دارند و معیار نگرش زیست فرهنگی انسان مسلمان است، ارائه شده است. فصل سوم به ویژگیهای رفتاری و ارزشی مشترک و عام که بهعنوان مختصات کلی و محوری ـ در بعد ارزشی و رفتاری ـ شامل همة ساحات و عرصهها میشود می پردازد و بالاخره فصل چهارم، به ویژگیهای خاص هر عرصه اختصاص یافته است.
در تفکیک عرصهها، باز هم براساس استنباط محقق از آیات استخراج شده، پنج عرصه عبادت و معنویت، روابط و اخلاق اجتماعی، امور اقتصادی و معیشتی، امور سیاسی و شئون حکومتی و عرصه روابط بین المللی بهعنوان چارچوب ارائه مباحث قرار گرفته است. بدین ترتیب، فصل چهارم در پنج بخش سامان یافته است. این طبقهبندیها، اگرچه به تفکیک و درک بهتر مطالب کمک میکند، ولی به خاطر چند بعدی بودن آیات قرآن کریم و به هم تنیدگی حقیقت فرهنگ در وضعیت مطلوب باید فراتر از ساختارها و طبقهبندیها، با نگاه یک پارچه و توحیدی به فرهنگ قرآن که معیار فرهنگ است، نگریست و همة ابعاد و عرصهها را با هم ملاحظه کرد.
کتاب «فرهنگ معیار از منظر قرآن کریم» به قلم حجت الاسلام والمسلمین علی ذوعلم با شمارگان 2000 نسخه، 307 صفحه و قیمت 9000 تومان به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.
نظر شما