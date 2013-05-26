به گزارش خبرگزاری مهر بر اساس این آئین نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل های متقاضی تعدادی از تشکل های توانمند و ذی صلاح را بر اساس معیارها و شاخص های سازمان توسعه تجارت ایران که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می شود به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (4)، انتخاب و در سال های بعد برای افزایش تعداد آنها اقدام کند.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت، و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (الف) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389- آئین نامه اجرایی بند (الف) قانون یاد شده را تصویب کرد.

بر اساس این آئین نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است از سال سوم اجرای قانون برنامه پنجم توسعه از بین تشکل های متقاضی تعدادی از تشکل های توانمند و ذیصلاح را بر اساس معیارها و شاخص های سازمان توسعه تجارت ایران که توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب و ابلاغ می شود به صورت نمونه برای واگذاری امور اجرایی موضوع ماده (4)، انتخاب و در سال های بعد برای افزایش تعداد آنها اقدام کند.

همچنین تشکل های متقاضی باید پس از ابلاغ این آئین نامه مراتب آمادگی خود را جهت مشارکت در اجرای این آیین نامه به سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

بر این اساس، سازمان توسعه تجارت ایران می تواند در چارچوب ضوابط مربوط تمام یا بخشی از اختیارات از قبیل تشکیل و بررسی پرونده های متقاضیان جوایز صادراتی، محاسبه جوایز صادراتی و اعلام آن به سازمان توسعه تجارت ایران جهت پرداخت، همچنین، تشکیل، بررسی، ممیزی و امتیاز دهی پرونده های متقاضیان شرکت در فرایند انتخاب صادرکننده نمونه و پیشنهاد فهرست صادرکنندگان نمونه و نیز طراحی و برگزاری دوره های آموزشی، همایش ها و گردهمایی های تخصصی مرتبط با توسعه صادرات در داخل و خارج کشور بر اساس تقویم آموزشی سازمان و نیز برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج از کشور و همچنین، تشکیل و بررسی پرونده متقاضیان یارانه حمل و نقل کالاهای صادراتی و محاسبه یارانه آنها برای پرداخت توسط سازمان توسعه تجارت ایران را به تشکل های متقاضی واگذار کند.

بر این اساس، در صورت بروزهر گونه تخلف، تعلل، قصور یا شکایت در انجام وظایف محوله از سوی تشکل های موضوع این آئین نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور پاسخگویی و جبران خسارت احتمالی، با تشکیل کارگروهی با حضور سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون مرکزی و سایر دستگاه های ذیربط‌ (حسب ضرورت) به موضوع رسیدگی و برای اعمال تنبیهات لازم، از جمله عدم جبران خدمات (به صورت کامل یا بخشی از آن) و سلب مسئولیت اقدام کند.

سازمان توسعه تجارت ایران موظف است گزارش عملکرد سالانه اجرای مفاد این آیین نامه و دستاوردهای حاصل از آن را به همراه راهکارهای رفع مشکلات احتمالی به کارگروه توسعه صادرات کشور ارائه کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بند (الف) ماده (104) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

به منظور ارتقاء مشارکت بنگاه ها و افزایش سهم تشکل ها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم‌ها)، شرکت های مدیریت صادرات و شرکت های بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمک ها، تسهیلات، مشوق ها و حمایت های مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را از طریق این تشکل ها اعطاء کند. تشکل های موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذارشده، پاسخگو و مسئول جبران خسارت خواهند بود.