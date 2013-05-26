انتخابات دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان پلدختر برگزار شد

حسین رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این انتخابات که طی امروز برگزار شد تعداد هفت نفر به عنوان کاندیدا ثبت نام کرده بودند.

وی ادامه داد: شهرستان پلدختر دارای 24 مهندس ساختمان پروانه دار است که همه این افراد در انتخابات شرکت کرده بودند.

نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان یادآور شد: پس از برگزاری انتخابات محمد رهامی و سید مهدی موسوی زاده حائز اکثریت آرا شدند.

رضایی با بیان اینکه انتخابات دفاتر نمایندگی نظام مهندسی در شهرستانهای مختلف استان در راستای ساماندهی و تقویت این دفاتر صورت گرفته است، بیان داشت: تاکنون انتخابات دفاتر نمایندگی نظام مهندسی در دو شهرستان دورود و الشتر برگزار شده است.

وی ادامه داد: همچنین طی عصر امروز انتخابات دفتر نمایندگی نظام مهندسی شهرستان دلفان برگزار خواهد شد.