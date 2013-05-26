نماینده آمریکا در مذاکرات هسته ای جواب برخی کاندیداها را داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تاریخ 34 سال گذشته و سالهای بعد از پیروزی انقلاب یک سرمایه گرانسنگ محسوب می شود گفت در شرایط کنونی می بینیم که با غبارآلود شدن تحولات در سالها و دهه های گذشته برخی، دیدگاه هایی مطرح می کنند که این دیدگاه ها جدید نیست؛ شکست یا پیروزی آنها احساس شده است. وی افزود بعد از جنگ تحمیلی جریان فکری در کشور ایجاد شد که بعدها هم توانست قدرت اجرایی را در دست بگیرد که پیشانی تفکر این جریان این بود که خسارت هایی که ما در طول جنگ تحمل کردیم ناشی از تمسک به ارزشها بود. از این رو در آن دوره مباحث مخالف تفکر ارزشهای دینی بسیار مطرح می شد، تا جایی که در مقام خطیب جمعه مانور تجمل به عنوان یک ارزش دیده می شد.

باقری ادامه داد: در آن مقطع خسارت ها و هزینه ها را معلول تمسک به ارزشها دانستند. در حالی که همه موفقیت ها و پیروزی های ما در آن مقطع ناشی از تمسک به این ارزش ها بود. زمانی برای ما پیروزی ها حاصل شد که یک جریان مومن به ارزش ها به نام بسیج وارد عرصه شد.

رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی عنوان کرد: توانمندی موشکی که الان در کشور داریم و مبتنی بر دانش و صنعت بومی است از همین اندیشه و جایگاه رشد کرد؛ در مقطع کنونی و در شرایطی که پس از 8 سال دولت نهم و دهم را پشت سر گذاشتیم و این دولت زمانی روی کار آمد که دولت های سازندگی و اصلاحات به پایان رسیده بود، رهبر انقلاب در آغاز آغازی ترین روزهای عمر دولت نهم فرمودند" این دولت در میان جریان، کشور را به مسیر اصلی و اصیل انقلاب بازگرداند. این یعنی ارزش های انقلاب احیاء شد؛ در دو سال اخیر که حاشیه هایی برای دولت ایجاد شد و عمدتا هم از سوی خود دولت این حاشیه سازی ها صورت گرفت، عده ای سعی کردند رجعتی که ما بعد از جنگ داشتیم را دوباره ایجاد کنند.

باقری عنوان کرد: این گفتمان در اظهارنظر برخی نامزدهای انتخاباتی هم مطرح شد که سعی کردند در موضوعاتی که ما در آنها پیروزی پیدا کردیم مانور داده و اینگونه القا کنند که مشکل اصلی ما این موارد است؛ مانند مسئله هسته ای، رابطه با آمریکا و یا موضوع رژیم صهیونیستی.

باقری گفت: این نگاه نزد دلسوزان انقلاب نگرانی ایجاد کرد که عده ای نخواهند به خاطر تقابل های سیاسی، نقاط قوت را نقاط ضعف و نقاط ضعف را نقاط قوت قلمداد کنند.

وی افزود: در موضوع رژیم صهیونیستی عده ای مطرح کردند که مثلا فلان موضوع راجع به رژیم صهیونیستی درست نبود و چرا با آن اینگونه رفتار شد. در حالی که اگر حتی به این مسئله از منظر اعتقادی و ارزشی نگاه نکنیم و آن را از منظر سیاسی بررسی کنیم باید بگوییم رژیم صهیونیستی و نگاه ما به آن نقاط قوت برای ما محسوب شده و این نگاه برای حریف یک نقطه ضعف است.

رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی ادامه داد: در بحث هولوکاست وقتی مسئله طرح سئوال درباره هولوکاست مطرح شد که آیا این اتفاق رخ داده یا نه، عده ای گفتند این مسئله متعلق به تاریخ نویسان است و به ما ربطی ندارد، اما در حقیقت این مسئله برای ما ایجاد فرصت کرد.

وی گفت: یکی از دلایلی که غرب بر ما فشار وارد می کند این است که آنها بر روی این مسئله هزینه های بسیاری داده اند، ما غرب را در موضوع حقوق بشر که خودشان در این باره مدعی هستند به چالش کشیده ایم.

باقری عنوان کرد: در موضوع هسته ای روندی که در این دوره اتخاذ شد، در زمینه فنی، سیاسی و حقوقی برای ما ایجاد فرصت کرد. اما برخی می گویند موضوع هسته ای نشان دهنده رویکرد نادرست نظام در این عرصه بوده است.

باقری گفت: در زمینه فنی ما پیش از این تجربه این را داشتیم که همه چیز را تعطیل کنیم. و نتیجه آن این شد که آنها بسته ای به ما دادند که گفته بود باید چرخه سوخت هسته ای خود را جمع کنید، بنابراین ما در این مقطع و در عرصه های مختلف هسته ای پیشرفت داشتیم.

رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی عنوان کرد: ما با این پیشرفت هسته ای توانستیم نیازهای آنی و مشروع مردم خودمان را تامین کنیم، راکتور تحقیقاتی تهران نیاز یک میلیون بیمار در عرصه شناخت و درمان بیماری را تامین کرد.

وی گفت: در گفتگوهای استانبول یک که در سال 1389 برگزار شد، طرف مقابل برای تبادل سوخت به ما پیشنهاد داد که البته این پیشنهاد آنها نسبت به طرح قبلی که در وین داده بودند مقداری تغییر کرده بود و عدم اطمینان ما به آنها نسبت به تامین سوخت را به دنبال داشت، آنها احساس می کردند ما در زمینه ساخت سوخت در داخل کشور توانمند نیستیم.

وی ادامه داد: در آن جلسه دکتر جلیلی گفتند که این پیشنهاد شما دو وجه دارد، وجه اول فنی است که سوخت را تحویل بدهید و هزینه آن را بگیرید اما وجه دیگر آن سیاسی است، به ادعای شما این اقدام ما باعث رفع نگرانی شما خواهد بود و در واقع با این کار شما یک دستاورد سیاسی هم خواهید داشت. اما ما در این زمینه دستاوردی نداریم. شما هم باید با رفع تحریم ها به ما اطمینان دهید که ما هم در این زمینه صرفه ای خواهیم برد.

باقری ادامه داد: آقای جلیلی گفتند اگر می خواهید این روند پیش برود باید بستر مناسب را فراهم کنید و ان پی تی مبنای گفتگوها قرار گیرد و در کنار آن از هر اقدامی که نشانه دشمنی ما و شماست اجتناب کنید که برای این کار باید تحریم ها متوقف شود. اما نهایتا این جلسه بدون توافق و با تلخی پایان یافت.

وی عنوان کرد: در پایان این جلسه آخرین جمله خانم اشتون و آقای جلیلی جمله تاریخی و کلیدی شد؛ اشتون در پایان جلسه گفت «ما نمی توانیم پیش شرط های شما را بپذیریم، آقای جلیلی ما ایده هایمان را روی میز گذاشته ایم، ما جدی هستیم، درها باز است و خطوط تلفن هم باز است»؛ این صحبت خانم اشتون یعنی آقای جلیلی شما نمی توانید سوخت را تولید کنید و از طرفی نمی توانید بیمارانتان را هم رها کنید. پس هر وقت سرتان به سنگ خورد ما در خدمت شما هستیم.»

رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی ادامه داد: آقای جلیلی هم به خانم اشتون گفت «هرگاه اراده ای صورت گرفت تا حقوق ملت را بپذیرد و آنچه موجب تقابل است از بین رفت درها باز است و تلفنها هم باز است»؛ 22 روز بعد کسی که گفته بود درها و تلفن ها باز است به جلیلی نامه نوشت که ما آماده ایم مذاکرات را ادامه دهیم چون فکر می کرد ما متوقف می شویم اما ما مسیر خود را ادامه دادیم، 5 ماه بعد هم نامه دیگری نوشت و گفت هدف ما احترام به حق ایران تحت معاهده ان پی تی در زمینه استفاده از امکانات هسته ای است.

باقری گفت: ما در عرصه هسته ای حرکت رو به جلو داشته ایم در حالی که آنها می خواستند بر ضعف های ما در عرصه فنی اتکا کرده و از ما امتیاز بگیرند.

وی افزود در گفتگوهای استانبول 2 خانم شرمن وزیر امور خارجه امریکا گفت: من نماینده رئیس جمهور امریکا در این گفتگوها هستم و می خواهم پیام رئیس جمهور امریکا را به شما به عنوان نمایندگان رهبر ایران بدهم. او در این پیام گفت «ما از حق ایران برای استفاده از فناوری هسته ای در چارچوب ان پی تی حمایت می کنیم، در اینجا نیستیم که ایران را مستثنا کنیم»؛ این حاصل پایداری در گفتگو ها و پیشرفت در عرصه فنی است.

باقری خاطرنشان کرد: این روند هم روند کارایی بود و هم کارایی آن ناشی از تمسک به ارزش ها است.

در ادامه این نشست باقری در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه اعتقاد شما این است که جریان فکری و گفتمان ارزشی باعث اقتدار سیاسی شد، چرا این گفتمان و جریان فکری نتوانست باعث به وجود آمدن اقتدار اقتصادی شود گفت: در بحث اقتصادی یکی از دلایل ناکارآمدی عدم اتکا به ارزشهای اسلامی است، ما نسخه های غربی را دنبال کردیم و اتکایی را که باید به توانمندی های داخلی خود می داشتیم، نداشتیم.

رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا معتقد هستید که سیاست هسته ای دولت نهم و دهم تهاجمی بوده است و آیا می خواهید این سیاست را ادامه دهید یا نه، عنوان کرد: ما در مسئله هسته ای باید کاری کنیم که حقوقمان تحقق پیدا کنند؛ زمانی که موضوع هسته ای نبود تحریم های آنها در ابعاد مختلف وجود داشت و البته آنها با ما وارد گفتگو هم نمی شدند، بنابراین باید دید منظور از سیاست تهاجمی چیست.

باقری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شرایط تحریم برنامه دقیق برای مشکلات اقتصادی از سوی آقای جلیلی چیست، گفت: برنامه های اقتصادی جلیلی در سیر تبلیغات انتخاباتی وی تبیین می شود. ولی به طور کلی محور مباحث وی در مسائل اقتصادی اتکا به توانمندی های داخلی است تا بتوانیم در تعامل با جهان دیروز پیشرفت و توسعه داشته باشیم؛ گزاره های وی در موضوع تورم، اشتغال، هدفمندی یارانه ها، نظام بانکی و مالیاتی با چندین کارگروه مدیریت و جمع بندی شده که در فرصت مناسب ارائه خواهد شد.

معاون جلیلی در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به این سوال که آیا به اعتقاد شما تحریم های بین المللی تاثیر گذار بوده یا نه، گفت: این تحریم ها هزینه های ما را زیاد کرد؛ تحریم ها به گفته خود غربی ها به دو دلیل وضع شد. دلیل اول تغییر در سیاست رهبران ایران در موضوع هسته ای و دلیل دوم ایجاد نارضایتی در مردم که البته قصد داشتند این اتفاقات در سال 91 رخ دهد؛ ما در این عرصه بر اساس نگاه مشخص و برنامه طراحی شده حرکت رو به جلو داشتیم.

باقری ادامه داد: هدف آنها موضوع هسته ای نیست. به طور کلی دلیل مخالفت آنها با ایران هسته ای نیست بلکه علت مخالفت آنها با ما، ایران اسلامی است، ما باید در عین اینکه تدبیر می کنیم که هزینه هایمان کم شود باید مراقب باشیم که از هدف نهایی دور نشویم؛ سیاست هسته ای ما با نگاه تثبیت حقوقمان، سیاست درستی بوده است.

باقری در پاسخ به اینکه به چه برنامه ای برای عملی شدن پیشرفت های فنی دارید گفت: موضوع هسته ای از سالها قبل در شورای عالی امنیت ملی مدیریت می شود، در عرصه فنی پیشرفت ها حاصل کار فشرده بوده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان که عنوان کرد نقطه نهایی فعالیت هسته ای ما کجاست و همچنین درباره کتاب آقای روحانی به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی در دولت اصلاحات گفت: آقای روحانی کتابی نوشته اند و در آن گزاره ای مطرح کرده اند؛ از قول وی در سایت ها خواندم که عنوان کردند این تعلیق ها با اجازه رهبری بوده است. وی در این کتاب می گوید قبل از توافق سعدآباد با رهبری ملاقات کردیم که ایشان با تعلیق در حد بازدهی نطنز موافقت کردند؛ فردی که می گوید من به اجازه رهبری تعلیق را تا اندازه ای انجام دادم، چرا چیزی را که فراتر از اجازه رهبری بوده امضا کرده است، اگر این کار را کردند با افتخار بگوید من خودم این کار را کردم. آقایی که این ادعا را مطرح می کند در کتاب خود نقض حرف خود را مطرح می کند.

باقری ادامه داد: دلیل اینکه برخی چیزها را نیاز داریم ولی نمی توانیم آن را تامین کنیم این است که می خواهیم در همه زمینه ها پیشرفته شده و جیره خوار نباشیم، بروز و ظهور این پیشرفت ها باید در همه زمینه ها وجود داشته باشد، نگاه موضوع هسته ای این است که با تمرکز بر روی این مسیر هدف نهایی را تامین کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما قدرت نداشتیم سنای آمریکا لایحه جلوگیری از نفوذ ایران در آمریکای لاتین را تثبیت نمی کرد، باید با عرصه های اقتدار رشد کنیم.

رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی عنوان کرد پیش از این کسانی پشت میز مذاکره نشستند که ایمان داشتند دنیا کدخدا دارد حالا ببینید سرنوشت کشور را به کجا رساندند. باید بدانید غرب زمانی با ما به توافق می رسد که ما در عرصه عمل و اتخاذ راهبرد قدرت داشته باشیم.

باقری ادامه داد: خانم شرمن جواب کسی که می گوید دنیا کدخدا دارد داد، گفت از بین کاندیداها کسانی هستند که با آنها می توان بهتر مذاکره کرد. امیدوارم با نگاه راهبردی که توده مردم دارند نتیجه انتخابات تثبیت حقوق اساسی ملت باشد.

باقری در پایان خاطرنشان کرد مسئله هسته ای برای ما موضوعیت دارد و موضوع آن حراست از مسائل نرم است، توسعه و تثبیت مرزهای نرم هدف اصلی ما در مسئله هسته ای است؛ در عرصه هسته ای ما فقط مقاومت نکردیم بلکه پیشرفت کردیم.