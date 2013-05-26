روزانه یک میلیون لیتر بنزین در استان قزوین مصرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عادلی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح جایگاه سوخت آذران قزوین گفت: توسعه جایگاههای سوخت رسانی با هدف افزایش خدمت رسانی به مردم در دستور کار شرکت نفت قرار گرفته که با همکاری بخش خصوصی اجرایی شده است.



وی افزود: در حال حاضر 74 جایگاه سوخت در استان فعال است که تعمیر، مناسب سازی و استانداردسازی جایگاههای استان در دستور کار این مدیریت قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.



مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان قزوین تصریح کرد: در هفت ماه گذشته با هزینه های میلیاردی که توسط بخش خصوصی و صاحبان جایگاه داران صورت گرفته شاهد افزایش 34 درصدی ارتقاء خدمات رسانی در جایگاههای سوخت رسانی استان هستیم.





این مسئول بیان کرد: 28 جایگاه خارج از طرح در استان فعالیت می کنند که به دلیل کم بودن کارمزد جایگاه داران و نیز غیر استاندارد بودن تجهیزات و خدمات آنها همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده ایم که نارضایتی مصرف کنندگان را نیز بدنبال داشته که برای حل آنها اقدام لازم صورت گرفته است.



عادلی یادآورشد: با استاندارد سازی 15 جایگاه خارج از طرح خوشبختانه تعداد این مراکز به 13 مورد کاهش یافته که این روند با سرعت بیشتری برای ارائه خدمات مطلوب و استاندارد در جایگاهها دنبال می شود.



مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان قزوین همچنین گفت: قبل از اجرای طرح درجه بندی، تعداد جایگاههای سوخت ممتاز استان 3 مورد بود که با اقدامات انجام شده این تعداد در حال حاضر به پنج جایگاه افزایش یافته است.



این مسئول تصریح کرد: 28 جایگاه استان به سطح رتبه بندی رسیده و با رویکرد شرکت نفت و درجه بندی جایگاهها برای حل مشکلات موجود در سطح کلان و استانی اقدامات لازم در حال انجام است.





عادلی یادآورشد: با وحدت رویه بین کارشناسان و استفاده از مشاوره های تخصصی و همکاری انجمن صنفی جایگاه داران در رفع معایب موجود در جایگاهها زمینه خدمت رسانی بهتر به مصرف کنندگان بخوبی در استان فراهم شده است.



وی بیان کرد: در 10 ماهه گذشته کارهای خوبی در توزیع سوخت استان انجام شده و از نظر سوخت رسانی درون شهری و برون شهری بالاتر از استاندارد کشوری هستیم و در این زمینه هیچ کمبودی نداریم.



توزیع روزانه سه میلیون لیتر بنزین و نفت گاز



عادلی تصریح کرد: در فصل بهار روزانه حدود یک میلیون لیتر بنزین و دو میلیون و 100 هزار لیتر نفت گاز توسط جایگاهها بین خودروها و مراکز دیگر بدون احتساب نیروگاه توزیع و مصرف می شود که این میزان در فصول مختلف تغییر می کند.



وی افزود: با سیاست گذاری انجام شده توسط مسئولان کشوری توزیع بنزین با استاندارد یورو چهار از شهرهای بزرگ و کلان که دارای آلودگی بیشتری هستند آغاز شده که بتدریج در سایر مناطق نیز توزیع خواهد شد.



این مسئول بیان کرد: در زمینه توزیع بنزین سوپر در استان هم هیچ مشکلی نداریم و در حال حاضر روزانه 10 هزار لیتر و ماهانه 300 هزار لیتر بنزین سوپر استاندارد در استان توزیع می شود.





در این مراسم محمد قاریان پور معاون فرماندار قزوین هم با تشکر از ارائه خدمات مناسب با همکاری بخش دولتی و خصوصی در زمینه تامین سوخت مورد نیاز مردم اظهارامیدواری کرد با توسعه این خدمات رضایت مردم جلب شود.



وی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها نیز اظهارداشت: امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون خون شهد است و همه وظیفه داریم از ارزشها و آرمانهای انقلاب و امام راحل بخوبی صیانت کنیم.



وی افزود: دشمنان امروز تلاش می کنند با ایجاد ناامیدی در مردم از حضور پرشور آنها در انتخابات سرنوشت ساز آینده جلوگیری کنند اما چون گذشته مردم آگاه و دین دار کشورمان ضمن حضور باشکوه در انتخابات بار دیگر بیعت خود را با مقام معظم رهبری به اثبات رسانده و برگ زرین دیگری در تاریخ پر افتخار کشور ثبت و ضبط خواهند کرد.