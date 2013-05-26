اعلام برنامه های ویژه 14 و 15 خرداد شهرستانهای استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: مراسم زنگ خرداد توسط آموزش و پرورش ساعت 10 صبح در مدرسه شهدای 15 خرداد همزمان با هشتم خرداد ماه و مراسم پیاده روی خانوادگی ساعت 9 و 30 دقیقه صبح از مسجد امام صادق(ع) جعفرآباد به سوی ورودی روستا همزمان با 10 خرداد و برگزاری همایش 15 خرداد ساعت 9 و 30 دقیقه صبح در دانشگاه كشاورزی ورامین با سخنرانی حجت الاسلام سید حمید روحانی همراه با تقدیر از خانواده شهدای 15خرداد و برگزاری مراسم گرامیداشت شهید خانی و شهدای 15 خرداد در مسجد جعفر آباد روز یكشنبه 12 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می شود.

وی افزود: عیادت مسئولان شهرستان از بیماران بیمارستان شهدای 15 خرداد ساعت 10 صبح و مراسم گرامیداشت امام(ره) و شهدای 15 خرداد روز دوشنبه 13 خرداد بعد از نماز مغرب وعشاء در مسجد جامع خیرآباد از برنامه های دیگر 14 و 15 خرداد است.

این مسئول برنامه های 14 خرداد را این چنین بیان کرد: اعزام زائران به مرقد مطهر صبح روز 14 خرداد توسط پایگاههای بسیج، گلباران قتلگاه شهدای 15 خرداد ساعت 18 روز 14 خرداد در پل باقرآباد و مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام(ره) و سالروز حماسه 15 خرداد سه شنبه 14 خرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد رضویه راه آهن با سخنرانی حجت الاسلام صالحی خوانساری از برنامه های روز ارتحال امام(ره) است.

وی با اشاره به روز 15 خرداد اضافه كرد: مراسم زیارت عاشورا همزمان با شهادت امام كاظم(ع) در گلزار شهدای سید فتح الله ساعت 9 صبح، راهپیمایی یوم الله 15 خرداد ساعت 10 صبح در ورامین از گلزار شهدای سید فتح الله به سوی مسجد صاحب الزمان(عج) با سخنرانی آیت الله خاتمی امام جمعه موقت تهران و همچنین مراسم راهپیمایی در پیشوا از مسجد امام خمینی(ره) به سوی صحن مطهر امامزاده جعفر(ع) پیشوا در روز 15 خرداد برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام محمودی برگزاری مسابقه دوچرخه سواری از روستای محمد آباد عربها به سوی ورامین و پل باقرآباد در 16 خرداد ماه را از دیگر برنامه ستاد 14 و 15 خرداد شهرستانهای استان تهران اعلام كرد.