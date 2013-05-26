به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولین استانی و شهرستان، دبستان کریم در روستای حصار گلستان طرقبه شاندیز به بهره برداری رسید.

موسی شیرمحمدی گفت: این آموزشگاه ده کلاسه با زیربنای هزارو هشتاد متر مربع در سه طبقه و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس استان خراسان رضوی و خانواده خیر ارجمند، عظیمی نژاد احداث و با حضور مدیر کل نوسازی خراسان رضوی – جمعی از خیرین مدرسه ساز و مسئولین محلی افتتاح و به بهره برداری رسید .

هدایت الله هاشمی نسب، مديرکل نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس خراسان رضوي در این مراسم با اشاره به اهمیت عمل خیر مدرسه سازی گفت: بزرگترین عبادت تعلیم و تربیت است و تا هنگامی که در این فضای مقدس این عمل نیک انجام شود خیرات و مبرات آن به بانیان خیر آن خواهد رسید.