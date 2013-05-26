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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

فهرست خودروهاي وارداتی سواري، كاميون و ماشين‌آلات راهسازي اعلام شد

فهرست خودروهاي وارداتی سواري، كاميون و ماشين‌آلات راهسازي اعلام شد

گمرک ایران در بخشنامه ای به گمرکات سراسر کشور، فهرست جدید خودروهای وارداتی سورای، کامیون و ماشین آلات راهسازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای فهرست خودروهاي سواري، كاميون و ماشين‌آلات راهسازي قابل ورود به كشور را در سال جاري اعلام كرد. مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك با ابلاغ اين بخشنامه به گمركات سراسر كشور اعلام كرد: بخشنامه موصوف جهت اقدام گمركات اختصاصي مربوطه بوده و براي ساير گمركات اجرايي صرفا جهت اطلاع است.

بنابراين گزارش، اين فهرست شامل غلطک، گريدر، بيل مكانيكي، دامپتراك، لودر، انواع اتوبوس‌هاي شهري، سواري و كاميون مي‌شود. همچنين در اين بخشنامه به گمركات سراسر كشور تاكيد شده تا با رعايت كامل مقررات نسبت به ترخيص خودروهاي سواري، كاميون و ماشين‌آلات راهسازي مشمول فهرست ياد شده اقدام نمايند.

شايان ذكر است، مخاطبان جهت دريافت فهرست كامل خودروهاي مشمول بخشنامه ياد شده مي‌توانند به پورتال گمرک جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.

کد مطلب 2063405

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