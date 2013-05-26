به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در بخشنامه ای فهرست خودروهاي سواري، كاميون و ماشين‌آلات راهسازي قابل ورود به كشور را در سال جاري اعلام كرد. مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك با ابلاغ اين بخشنامه به گمركات سراسر كشور اعلام كرد: بخشنامه موصوف جهت اقدام گمركات اختصاصي مربوطه بوده و براي ساير گمركات اجرايي صرفا جهت اطلاع است.

بنابراين گزارش، اين فهرست شامل غلطک، گريدر، بيل مكانيكي، دامپتراك، لودر، انواع اتوبوس‌هاي شهري، سواري و كاميون مي‌شود. همچنين در اين بخشنامه به گمركات سراسر كشور تاكيد شده تا با رعايت كامل مقررات نسبت به ترخيص خودروهاي سواري، كاميون و ماشين‌آلات راهسازي مشمول فهرست ياد شده اقدام نمايند.

شايان ذكر است، مخاطبان جهت دريافت فهرست كامل خودروهاي مشمول بخشنامه ياد شده مي‌توانند به پورتال گمرک جمهوري اسلامي ايران مراجعه نمايند.