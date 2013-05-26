کلانشهر کرج هم دردی از نارنجی پوشان دوا نکرد/سردی روابط سایپا ومردم کماکان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهراز کنار نام تیم های استقلال و پرسپولیس که شرایط خاص خود رادارند که بگذریم از تیم هایی چون تراکتور سازی ، فولاد،سپاهان و ملوان می توان به عنوان تیم های تیم های محبوب و پر طرفدار و از تیم هایی چون پیکان ،سایپا ،راه آهن و حتی نفت به عنوان تیم های غیر محبوب نام برد.

ترازوی سنجش میزان محبوبیت چیست؟

خیلی ها تصور می کنند محبوبیت یعنی تعداد تماشاگر حاضر در ورزشگاه در هنگام بازی های خانگی اما تعریف فوتبال امروز خلاف این فرضیه است .

فوتبال امروز دنیا می گوید تیم هایی را می توان محبوب دانست که علاوه بر استقبال تماشاگران از مسابقات و تمریناتشان با شکست ها و پیروزی های این تیم غمگین و شاد شوند و فرزندانشان آرزوی این را داشته باشند تا یک روز لباس آن باشگاه را بر تن کنند و حتی در مواقع اضطراری حاضر باشند از جیبشان برای حل مشکلات باشگاه و تیم محبوب خود از جیب هزینه کنند و حال با نگاهی به تیم های حاضر در لیگ برتر چه تعداد از آنها از این شرایط برخوردارند.

به طور قطع باشگاهی که به سرمایه های شهر خود در اوج فوتبال حرفه ای توجه می کند و برای آنها ارزش قائل می شوند در مسیر محبوبیت بیشتر گام بر می دارد و در غیر این صورت تیمی منزوی و فاقد جدابیت خواهد بود.

یدک کشیدن نام کلانشهر ومحبوب نبودن

از کنار تیم های تهرانی حاضردر لیگ برتر که بگذریم شاید سایپا تنها باشگاهی است که علیرغم یدک کشیدن نام یک کلانشهر از پایگاه مردمی برخوردار نیست و همین مساله سمت و سوی مدیریت این باشگاه را به اتخاذ تصمیمات گاها عجیب و غیر منطقی سوق داده است.

با نگاهی به فعالیت یک دهه اخیر باشگاه سایپا متوجه می شویم که مدیران این باشگاه صنعتی هیچ گاه اراده لازم را برای تبدیل شدن به یک باشگاه مردمی نداشته اند و حاصل آن امروز فعالیت تیمی است از یک کلانشهر که برای بازی های خانگی اش گاها 50 تماشاگر به ورزشگاه می آید.

وظایفی که باشگاه ها دارند

سایپا کل ادوار لیگ برتر را در کرج حضور داشته و با احتساب سال هایی که در لیگ آزادگان در کرج حضور داشته در حدود 12 سال است که در این کلانشهربه میدان می رود اما بر خلاف این حضور بلند مدت شاهد خروجی مناسبی نیستیم و این باشگاه در حاال حاضر از پایگاه مردمی لازم برخوردار نیست چرا که باشگاه به وظایف خود در قبال کرج و البرز عمل نکرده است .

کادر اجرایی ومدیریتی باشگاه همه از تهران وشهرهایی غیر از کرج انتخاب شده اند ،ساختمان اداری باشگاه در تهران واقع شده است ، تیم لیگ برتری در پایتخت تمرین می کند، تیم های پایه در لیگ تهران به میدان می روند،بازیکنان بومی جایی در این باشگاه ندارندودرنهایت مربیان بومی راه به کادر فنی تیم ها این باشگاه کمتر می برند و حال توقع داریم با این مختصات مردم سایپا را از خود بدانند و برایش هورا بکشند!

نگاه غیر جدی مسئولان تصمیم گیر استان

اما همه تقصیر ها را هم نمی شود بر گردن این باشگاه انداخت .البرزی هابه عنوان میزبان این تیم برای افزایش تعاملات و علاقه دو طرفه چه کرده اند؟

واقعیت آن است که از این سو نیز گام های اعتماد سازی برداشته نشده است.همواره برای کوچکترین خدماتی از آنها طلب پول کرده ایم و تلاشی برای فراهم کردن حضور آنها در کرج و ایجاد زیر ساخت های لازم نداشته ایم حتی برای محقق شدن حق اولیه این باشگاه یعنی برگزاری بازی های خانگی اش در برابر سرخابی ها به خودمان زحمت نداده ایم و حال آیا می توان این توقع را داشت که آنها دلسوزتر از ما به فکر البرز و ورزشکارانش باشند.آیا کشمکش ها و چانه زدن ها برای گرفتن کمی اجاره بیشتر اجازه فکر کردن به اهداف بزرگتر را به ما داده است ؟

قطعا اگر تمام پازل های این ارتباط در کنار هم قرار می گرفت امروز شاهد این روابط موجر و مستاجری نبودیم و سایپا پس از یک دهه حضور در البرز برای مردمش بیش از یک غریبه بود.

راه حل چیست؟

فضای سرد حاکم زمانی جای خود را به یک ارتباط دوسویه و مناسب می دهد که طرفین قلبا معتقد به آن باشند .سایپا محکوم است به انتقال کلیه فعالیت خود به کرج و دل کندن از پایتخت و توجه ویژه به پتانسیل های موجود در البرز و البرزی ها نیز ملزم به این قاعده هستند که سایپا را بدون توجه به ابعاد سود و زیان و درامد زایی اش بپذیرند و کمک کنند تا این باشگاه همانند فولاد و سپاهان از سوی مردم حمایت شود و ورزشگاهش در بازی های خانگی پر از تماشاگر شود و بازیکنان مستعدش فرصت حضور در ترکیب آن را بیابند.

ما زمانی می توانیم سایپا را در قامت یک باشگاه مردمی ومحبوب ببینیم که هر دوطرف از دیدگاه واقدامات کنونی خود دست بکشند وفراتر از حرف وسخن های زیبا به میدان عمل بیایند وبرای وصل شدن این حلقه های مفقوده تلاش کنند.

سایپای مردمی ومحبوب دور از دسترس نیست به شرط آنکه بخواهیم وبرایش تلاش کنیم.

گزارش از هومن ناظمی