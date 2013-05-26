12 حلقه چاه در جنوب غرب استان تهران حفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نجف پرتوی با اعلام اين خبر اظهار داشت: به منظور تامين آب آشاميدني طرحهاي مسكن مهر شهر جديد پرند، ايران مهر اسلامشهر و شهيد آبشناسان رباط كريم و همچنين با هدف پشتيباني خطوط تامين آب شهرهاي اسلامشهر، نسيم شهر، گلستان و نصيرشهر 12 حلقه چاه طي سه ماه اخير به بهره برداري رسيد و وارد مدار توزيع از طريق خط هزار الغدير شد.
نجف پرتوي با اشاره به ميزان آب استحصالي چاه هاي مذكور افزود: با بهره برداري از چاه هاي مورد نظر 300 ليتر آب به ظرفيت آب دهي مناطق مذكور اضافه شد.
این مسئول با اشاره به اينكه حفاري و تجهيز چندين حلقه چاه جديد نيز در دستور كار قرار گرفته است، عنوان کرد: با توجه به برنامه هاي زمانبندي شده و اقدامات انجام گرفته در راستاي تامين و تقويت كمي و كيفي آب آشاميدني شهرهاي جنوب غربي، حفاري و تجهيز تعداد 20 حلقه چاه جديد نيز در دست اجرا است كه تمامی موارد مقدماتي از جمله مكان يابي، تملك و اخذ مجوزهاي لازم از آب منطقه اي صورت گرفته و عمليات حفاري سه حلقه در شهرهاي نسيم شهر، اسلامشهر و شهرك امام حسين آغاز شده است.
رييس هيئت مديره و مديرعامل آبفاي جنوب غربي استان تهران با اشاره به روند رو به رشد بارگزاري جمعيتي در طرح هاي مسكن مهر پرند، آبشناسان رباط كريم، ايران مهر و استراتوس اسلامشهر اظهار اميدواري كرد: با روند فعلي و تامين به موقع اعتبارات مورد نظر اين 20 حلقه چاه نيز حفر و تجهيز شده و وارد مدار بهره برداري شود.
بهارستان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آبفای جنوب غرب استان تهران از حفر 12 حلقه چاه با اعتباري معادل 32 ميليارد ريال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، نجف پرتوی با اعلام اين خبر اظهار داشت: به منظور تامين آب آشاميدني طرحهاي مسكن مهر شهر جديد پرند، ايران مهر اسلامشهر و شهيد آبشناسان رباط كريم و همچنين با هدف پشتيباني خطوط تامين آب شهرهاي اسلامشهر، نسيم شهر، گلستان و نصيرشهر 12 حلقه چاه طي سه ماه اخير به بهره برداري رسيد و وارد مدار توزيع از طريق خط هزار الغدير شد.
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