12 حلقه چاه در جنوب غرب استان تهران حفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نجف پرتوی با اعلام اين خبر اظهار داشت: به منظور تامين آب آشاميدني طرحهاي مسكن مهر شهر جديد پرند، ايران مهر اسلامشهر و شهيد آبشناسان رباط كريم و همچنين با هدف پشتيباني خطوط تامين آب شهرهاي اسلامشهر، نسيم شهر، گلستان و نصيرشهر 12 حلقه چاه طي سه ماه اخير به بهره برداري رسيد و وارد مدار توزيع از طريق خط هزار الغدير شد.



نجف پرتوي با اشاره به ميزان آب استحصالي چاه هاي مذكور افزود: با بهره برداري از چاه هاي مورد نظر 300 ليتر آب به ظرفيت آب دهي مناطق مذكور اضافه شد.



این مسئول با اشاره به اينكه حفاري و تجهيز چندين حلقه چاه جديد نيز در دستور كار قرار گرفته است، عنوان کرد: با توجه به برنامه هاي زمانبندي شده و اقدامات انجام گرفته در راستاي تامين و تقويت كمي و كيفي آب آشاميدني شهرهاي جنوب غربي، حفاري و تجهيز تعداد 20 حلقه چاه جديد نيز در دست اجرا است كه تمامی موارد مقدماتي از جمله مكان يابي، تملك و اخذ مجوزهاي لازم از آب منطقه اي صورت گرفته و عمليات حفاري سه حلقه در شهرهاي نسيم شهر، اسلامشهر و شهرك امام حسين آغاز شده است.



رييس هيئت مديره و مديرعامل آبفاي جنوب غربي استان تهران با اشاره به روند رو به رشد بارگزاري جمعيتي در طرح هاي مسكن مهر پرند، آبشناسان رباط كريم، ايران مهر و استراتوس اسلامشهر اظهار اميدواري كرد: با روند فعلي و تامين به موقع اعتبارات مورد نظر اين 20 حلقه چاه نيز حفر و تجهيز شده و وارد مدار بهره برداري شود.