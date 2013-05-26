آیت الله هاشمی با تمکین به قانون فرهنگسازی کرد

حسن بيادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر آموزش جامعه و فرهنگ سازی کردن تمکین به قانون اظهار داشت: معتقدم در نظام اسلامی پشتوانه قوانین و مقررات پشتوانه محکم و مستدل قرآن و حدیث و آراء و اندیشه های مترقی ائمه اطهار است و ما که سردمدار حرکت عظیم بیداری اسلامی هستیم و زمینه های آفرینش تمدن اسلامی در قرن حاضر از این کشور در حال شکل گیری است باید همه حرکتها و برخوردهایمان در چارچوب قانون باشد. هر کس در هر جایگاهی باید به قانون تمکین کند که تمکین به قانون تمکین به ارزشها است.

وی با اشاره به عبور موفق نظام و مردم از مرحله تایید صلاحیت ها و ناکامی دشمنان انقلاب از موج آفرینی و سو استفاده از شخصیتهای نظام ادامه داد: همه ما از اقشار مختلف؛کسبه،کارمند،بازاری،کشاورز، راننده و همه شهروندان با قدم هایمان و اهل اندیشه و تفکر و رسانه ها با قلم هایشان باید به خلق حماسه سیاسی کمک کنند و دردی جز این نداشته باشند و در جهت همدلی و وحدت مردم را به سوی صندوق های رای رهنمون کنند.

نايب رئيس شورای شهر تهران تصريح كرد: اهمیت انتخابات شورای شهر کمتر از ریاست جمهوری نیست و بنده در این چند وقت هر موقع فرصتی پیدا کردم در مورد مهم بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر گفته ام و تصورم این است که مردم به بلوغ اجتماعی کافی رسیده اند و اینبار هم دشمنان این آب و خاک را ناکام می گذارنند.



