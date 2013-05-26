حمایت حجاج گلستان از 3500 کودک یتیم

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجي اكبري بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجليل از مسئولان طرح اكرام استان، با تاكيد بر اينكه بايد از ظرفیت کاروان های حج براي حامي يابي استفاده ببرید خاطرنشان كرد: در سال گذشته 3 هزار و 688 يتيم استان توسط كاروان هاي حج داراي حامي شدند.

وي ابراز داشت: مسئولان اكرام در نظر داشته باشتند كه حامی یابی را مختص به ماه رمضان قرار ندهند و از همه ظرفيت ها براي بهره گيري و كمك به ايتام استفاده نمايند.

حاجي اكري متذكر شد: تبليغ و ترويج فرهنگ يتيم نوازي در بين آحاد جامعه يك امر ضروري است وسيره مولاي متقيان بزرگ يتيم نواز عالم مي تواند در اين مسير بهترين الگو و اسوه براي مومنان باشد.

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) گلستان افزود: مسئولان اكرام به دنبال آسيب شناسي باشند ودلايل اينكه فردی که مدتی حامی بوده و قطع ارتباط می كند را پیدا و مرتفع كنند، همچنين از سایر فعالیت های امدادی که برای یتیم انجام می شود سرپرستان ايتام را مطلع و حامیان را براي ديدار با ايتام خود تشويق كنيد

مديركل كميته امداد امام خميني (ره) گلستان همچنین در حاشیه این همایش گفت: با توجه به اينكه اين استان در جمع آوري زكات رتبه برتر كشور را دارد از اين منبع مي تواند براي كمك به ايتام نيز استفاده كرد.

حاجي اكبري اظهار داشت: یکی از نیاز ها و خواسته های مشروع اجتماعی بهر ه مندی حداقل از زندگی و زدودن فقر از جامعه است.

وي خاطرنشان كرد: اسلام با طرح زکات بعنوان یک واجب مالی و همچنین بغیر از سنت حسنه مثل صدقه و اکرام ایتام به این خواسته مشروع پاسخ صریح و قاطع داده و حتی وجوب زکات را از ضروریات دین شمرده است.

حاجي اكبري افزود: امروز بسیاری از ناهنجاری ها در اثر فقر به وجود می آید. و خداوند حق محرومان را در مال اغنیا قرار داده است و اگر ناهنجاری های در جامعه برطرف نشود دامن اغنیا را می گیرد و مسائلی مانند سرقت، فروش مواد مخدر ، بزهکاری که در بسیاری از موارد ناشی فقر می باشد موجب ناامنی برای همه افراد جامعه پدید خواهد آورد.

مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) گلستان تاكيد كرد:‌ از مجموع موارد مطرح شده می توان نتیجه گرفت با توجه به اهمیت زکات در اسلام و درآمد بالای زکات در استان یکی از منابع کمک به ایتام می تواند زکات باشد.