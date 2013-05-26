سفر تیم دوچرخه سوار از خرمشهر تا مرقد امام(ره)/ تیم "نداجا" از پلدختر عبور کرد

سرپرست تیم دوچرخه سواری آمادگاه ناوگان جنوب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تیم 12 نفره از تاریخ سوم خرداد از خرمشهر برای شرکت در مراسم ارتحال امام خمینی حرکت کرده است.

محمدرضا سعیدی افزود: این تیم به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 49 هزار شهید سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران و حماسه آفرینی های دریا دلان در سالروز آزاد سازی خرمشهر و همچنین تجدید میثاق با آرمان های مقدس بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) در سالروز ارتحال آن بزرگوار و بزرگداشت قیام خونین 15 خرداد رکاب خواهد زد.

سعیدی گفت: تیم دوچرخه سواری مسیر استان های خوزستان، لرستان، مرکزی، قم و تهران را با شعار "از شهری که خدا آزاد کرد تا روحی که به خدا پیوست" رکاب خواهد زد.

وی افزود: این تیم قصد دارد مسافت خرمشهر تا مرقد امام راحل که یکهزار و 100 کیلومتر است را در مدت 18 روز رکاب بزند.

سرپرست تیم دوچرخه سواری آمادگاه ناوگان جنوب با بیان اینکه این تیم روز سه شنبه 31 اردیبهشت امسال از آمادگاه ناوگان جنوب نداجا سیرجان به سمت خرمشهر حرکت کرده است، گفت: این تیم از پنج استان و 25 شهر مسیر عبور خواهد کرد.

سعیدی افزود: این تیم پیام شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارکنان ولایتمدار نداجا را به مسئولان و هموطنان در استان های ذکر شده اعلام می کند.

وی تصریح کرد: در طی مسیر به شناساندن فرهنگ و روحیه بالای کارکنان آمادگاه نداجا و همچنین معرفی جایگاه و توانمندی های کارکنان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و مجامع عمومی می پردازد.