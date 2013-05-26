آلودگی های آب و خاک فقط در فضاهای بسته است /برابر با 50 درصد ذخیره موجود در معدن انگوران پسماند در استان زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر یکشنبه در مراسم آئین افتتاح و کلنگ‌زنی پروژه‌های سرمایه با اشاره به اینکه هر سال 70 درصد از صادرات استان مربوط به سرب و روی است افزود: استان زنجان از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ای در این زمینه برخوردار بوده و این در حالی است که عمده درآمد استان از واحدهای سرب و روی و معدن انگوران است.

استاندار زنجان، اهتمام به بحث نظارت و رعایت استانداردهای لازم را جزو اولویت‌های ضروری حوزه صنعت به‌ویژه مقوله سرب و روی دانست و گفت: در همین راستا به دلیل عدم رعایت برخی از مسایل در گذشته، دغدغه‌هایی به‌ویژه در زمینه محیط‌ زیست برای واحدهای سرب و روی زنجان به وجود آمد که خوشبختانه با اهتمام به همه موارد زیست‌محیطی، امروز شاهد این هستیم که از صنعت سرب و روی زنجان بعد از 25 سال به عنوان صنعت سبز یاد می‌شود که این مهم در گذشته به هیچ وجه وجود نداشت.

رئوفی نژاد افزود: بر این اساس 500 تا 600 تن سنگ آهن از معادن استان استخراج می شود که علاوه بر تامین نیاز موجود به استان های دیگر نیز صادر خواهد شد.

استاندار زنجان همچنین وجود پسماندهای باقی مانده کارخانه های سرب روی را از مهمترین آلایندهای زیست محیطی در استان عنوان کرد و گفت: برابر با 50 درصد ذخیره موجود در معدن انگوران پسماند در استان وجود دارد که با به کارگیری اقداماتی این معضل رفع شده است.

رئوفی نژاد افزود: در حال حاضر این استان امروز بزرگ‌ترین واحد به جهت تولید، فرآوری و رعایت استانداردها را داریم که قادر است روزانه چهار هزار تن از خاک بلااستفاده دارای عناصر قابل فرآوری را به محصول قابل استفاده تبدیل کند که امیدواریم از این طریق شاهد ارتقای صنعت سرب و روی زنجان به لحاظ درآمد، معیشت و صادرات باشیم.

شرکت شمش روی میهن با تولید محصول شمش روی و سرمایه‌گذاری 80 میلیارد ریال با ظرفیت 5670 تن در سال به بهره‌برداری رسید که 110 نفر را جذب کار خواهد کرد. همچنین نیروگاه برق گازی با سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی سه میلیون و 240 هزار یورو و 180 میلیارد ریال با ظرفیت 173 هزار مگاوات در سال و اشتغال‌زایی 15 نفر افتتاح شد.

افتتاح واحد تحقیق، توسعه و پایلوت با تحقیق و نوآوری در زمینه استخراج فلزات نیز از دیگر پروژه‌های افتتاح شده در مراسم امروز بود که این پروژه با اشتغال‌زایی 10 نفر و سرمایه‌گذاری 20 میلیارد ریالی به بهره‌برداری رسید.

همچنین شرکت بهین‌فرآور با تولید کنسانتره سرب و روی و مجموع سرمایه‌گذاری 1200 میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد تا با بهره‌برداری از آن و تولید 3 هزار کنسانتره سرب و روی در سال، شاهد اشتغال‌زایی 500 نفر باشیم.

مسکن 84 واحدی خالص‌سازان روی زنجان نیز با اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و 700 میلیون تومان به بهره برداری رسید.