احراز صلاحیت 121 نفر از داوطلبین شوراهای حوزه شهری شهرستان ورامین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال جلیلی اظهار داشت: با آغاز ثبت نام از داوطلبان چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، 457 نفر در حوزه های شهری و روستایی ثبت نام کردند که از این تعداد 129 نفر در شهرهای ورامین و جواد آباد و 328 نفر در حوزه روستایی ثبت نام کردند.

وی افزود: از تعداد 129 نفر داوطلب شرکت در انتخابات حوزه شهری شهرستان ورامین، هفت نفر انصراف داده و صلاحیت یک نفر نیز احراز نشد و به این ترتیب صلاحیت 121 نفر تأیید شدند که از این تعداد 16 نفر در شهر جوادآباد و 105 نفر در شهر ورامین حضور خواهند داشت .

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین بیان داشت: ترکیب نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی حوزه شهری ورامین به این صورت است که 55 درصد افراد دارای سن کمتر از 40 سال، حدود 10 درصد بانوان و 2.65 درصد را روحانیون تشکیل می دهند .

وی ادامه داد: 3.53 درصد از نامزدها دارای تحصیلات دکترا، 12.38 درصد فوق لیسانس و 77.86 درصد دارای مدرک تحصیلی لیسانس هستند.

جلیلی بیان داشت: کم سن ترین نامزد انتخابات شورای اسلامی اسلامی شهرستان 25 سال و مسن ترین فرد 62 سال دارد .

وی اضافه کرد: شورای اسلامی شهر ورامین در این دوره 13 عضو اصلی و شش نفر علی البدل و شورای اسلامی شهر جواد آباد پنج عضو اصلی و دو نفر علی البدل دارند .

سرپرست فرمانداری شهرستان ورامین گفت: مجموعه دست اندرکاران برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی عهد اخوت با هیچ فردی نبسته و با هیچ کس نیز خصومتی ندارد و فعالیت خود را تنها در مدار قانون انجام می دهد و بر این امر باور دارند که همه در برابر قانون یکسان هستند.