مشاوران امور بانوان در فرمانداري ها براي مشارکت حداکثري زنان در انتخابات تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا قاسمي فرزاد ظهر یکشنبه در نشست مشاوران امور بانوان فرمانداري هاي استان همدان اظهار داشت: بانوان نقش بسزايي در جامعه دارند و نيمي از جمعيت جامعه و نيمه اثرگذار و موثر در هر خانواده هستند که بايد با ايجاد انگيزه و ترغيب آنها براي شرکت در انتخابات تلاش شود.

وي بيان داشت: زمينه حضور بانوان در صحنه انتخابات و تحقق حماسه سياسي مهمترين وظيفه مشاوران بانوان است و در اين زمينه بانوان بايد با همه توان خود در اين عرصه مهم حاضر شوند.

وي با بيان اينکه امروز دشمن با همه توان و تجهيزات خود به ميدان آمده و مي خواهد در مردم ايجاد ياس و نااميدي کرده و به پيکره نظام ضربه بزند اضافه کرد: در عرصه انتخابات و در اين شرايط بايد با بصيرت افزايي، اطلاع رساني و آگاهي بخشي مردم را نسبت به توطئه هاي دشمنان آگاه کرد.

معاون سياسي و امنيتي استاندار اضافه کرد: جلسه هاي متعددي در استان همدان با گروههاي مرجع در راستاي بصيرت افزايي برگزار شده و بانوان هم به عنوان يکي از گروه هاي مرجع و گسترده در جامعه هستند که مشاوران بانوان بايد با کمک فرمانداران جلسه هاي بصيرت را براي بانوان برگزار کنند.

قاسمي فرزاد اظهار داشت: مشاوران بانوان مي توانند فضاي انتخاباتي در استان همدان را گرم تر کنند و تاثيرگذاري لازم در سطح شهرستان ها را براي خلق حماسه سياسي داشته باشند.

وي در ادامه با بیان اينکه تلاش مشاوران امور بانوان در مجموعه فرمانداري قابل تقدير است، اضافه کرد: وظيفه مشاوران بانوان توجه ويژه به بحث خانواده و سبک زندگي است.

معاون سياسي و امنيتي استاندار در ادامه اين نشست عنوانکرد: کارگاه هاي آموزشي براي بانوان بعد از انتخابات بصورت جدي برگزار خواهد شد و فرمانداران نیز بايد در راستاي برگزاري آموزش مهارت هاي زندگي براي بانوان کمک هاي لازم را داشته باشند.

قاسمي فرزاد ادامه داد: مشاوران بانوان اقدامات مربوط به مهارت هاي زندگي را بايد انجام دهند و در برگزاري جلسه هاي بانوان و کلاس هاي آموزشي تلاش کنند و فرمانداران نیز براي مباحث فرهنگي وقت بگذارند و هزينه کنند.

وي در ادامه با بيان اينکه رکن اساسي خانواده برعهده بانوان است و اگر بانوان نباشند بطور يقين چارچوب خانواده از هم مي پاشد و بسياري ناهنجاري ها شکل مي گيرد، اظهار داشت: در اين زمينه بايد تلاش شود تا بنيان خانواده تحکيم و استحکام يابد و مهارت هاي لازم به بانوان قبل از ازدواج، آموزش داده شود.

معاون سياسي و امنيتي استاندار همدان عنوان کرد: امروز مهمترين مسئله توجه به خانواده است چرا که اکنون خانواده در معرض آسيب و آماج حملات و هجمه هاي تبليغاتي دشمنان است که بايد پايه هاي خانواده را مستحکم کرده و از بروز ناهنجاري ها جلوگيري شود.

قاسمي فرزاد بيان داشت: امروز ماهواره خطرناک ترين دشمن خانواده ها محسوب مي شود و خانواده ها را دچار انحطاط فکري و اخلاقي مي کند که بايد در اين زمينه به خانواده ها آگاهي بخشي شود.

مشاور اموربانوان استاندارو مديرکل بانوان و خانواده استانداري همدان نيز در اين نشست گفت: تلاش مشاوران امور بانوان اين است که با توجه به ايام پيش رو براي برگزاري انتخابات و تحقق شعار امسال و خلق حماسه سياسي نسبت به ترغيب بانوان و ايجاد فضاي مناسب براي حضور گسترده بانوان نهايت تلاش انجام شود.

پروانه رضا قلي زاده بيان داشت: تشکل ها و کانون هاي فرهنگي و اجتماعي بانوان از ظرفيت هاي مهم براي ترغيب بانوان در انتخابات است و در راستاي کمک به مشاوران امور بانوان فرمانداري ها نقش موثري دارد.

وي اضافه کرد: پس از گذشت 34 سال از انقلاب همه افراد و بخصوص بانوان به آگاهي هاي زيادي در مسائل سياسي رسيده اند و به عنوان قشر تاثيرگذار در جامعه، با انتخاب فرد اصلح و حضور حداکثري در انتخابات 24 خرداد ماه موجب اقتدار نظام خواهند شد.