توطئه گران علیه سوریه حامیان تروریسم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید المعلم گفت: کشورهایی که علیه سوریه توطئه می کنند همان کشورهایی هستند که از تروریسم در سوریه حمایت می کنند.

وی افزود: سوریه از ابتدای بحران راه حل آن را در گفتگو میان طیفهای مختلف ملت سوریه می دانست.

ولید المعلم بیان کرد: هیچ قدرتی در دنیا نمی تواند برای مردم سوریه تصمیم گیری کند. ما با تمام حسن نیت معتقد هستیم که نشست بین المللی در ژنو گذرگاهی برای حل بحران سوریه است.

وزیر خارجه سوریه که در کنفرانس خبری با هوشیار زیباری همتای عراقی خود سخن می گفت افزود: ما به عراق آمده ایم تا همبستگی خود را ملت و دولت عراق در برابر عملیاتهای تروریستی که منجر به کشته شدن افراد بی گناه می شود اعلام کنیم.

وی از اقدامات ارتش عراق برای مبارزه با القاعده ابراز خرسندی کرد.

از سوی دیگر هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق با اشاره به مشارکت کشورش در نشست ژنو 2 نیز اعلام کرد:عراق بر راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه تاکید دارد و تحولات سوریه و عراق ارتباطی محکم با یکدیگر دارد.خشونت راه حل بحران سوریه نیست و هر راه حلی باید به دست خود ملت سوریه باشد و این ملت نوع نظام سیاسی شان را انتخاب کنند.

این در حالی است که خبرنگار روسیا الیوم از دیدار المعلم با نوری المالکی نخست وزیر عراق خبر داد و افزود: مالکی از تصمیم سوریه برای مشارکت در نشست بین المللی ژنو حمایت می کند