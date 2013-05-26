قهرمان پروری مهمترین افق چشم انداز هیئت هاکی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع ومعارفه سرپرست این هیات اظهار داشت: در بحث ارتقاء جایگاه اجتماعی از همه ابزارها و ظرفیت ها استفاده می کنیم وباید برای این کار اطلاع رسانی درستی از این رشته در رسانه ها وبرای شناحت به مردم داشته باشیم.

وی تصریح کرد: آموزش پایه سیاست اصلی دیگر ما است که در سطوح محتلف باید آن را نهادینه کنیم وتهدید ها را به فرصت تبدیل کنیم ونقصان ها وکمبودها را در سطح هیات برطرف کنیم.

وی ادامه داد: در توسعه هاکی در شهرستان های محتلف نیز باید اقدامات جدیدی را با همکاری اداره کل وفدراسیون انجام دهیم تا این رشته در استان توسعه بیشتری یابد.

رضایی بیان داشت: توسعه بخش بانوان ونوجوانان، برقراری ارتباط با اسپانسرها وحامیان مالی برای این رشته ، آموزش وتوسعه هر چه بیشتر این رشته ومعرفی قهرمانان بیشتر در سطح ملی از دیگر اهداف ما در این رشته است.

وی اضافه کرد: باور کاری که می خواهیم انجام دهیم، شناخت اهداف در کوتاه مدت وبلند مدت، بکارگیری نیروی خلاق وبکارگیری پیشنهادات آنان ومشارکت همه دوستداران هاکی وافراد فنی در این رشته یا به معنای دیگر جامع پذیری از عوامل اصلی موفقیت ما در این کار است.

رضایی افزود: اگر هیئت می خواهد موفق باشد باید تصمیماتی که می گیریم در راستای مسائلی باشد که در حال اتفاق افتادن و واقعی است تا بتوانیم به اهدافی که در نظر داریم برسیم.

در این مراسم تلاشهای جانشفان رئیس قبلی هیئت هاکی گلستان تقدیر شد.