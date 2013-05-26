به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف کاندیدای یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری با حضور در استودیو ایرانیان شبکه جام جم به سوالات هموطنان خارج از کشور پاسخ گفت.



محمدرضا عارف در این گفتگوی یک ساعته ضمن اظهار تاسف از عدم استفاده از ظرفیت‌های شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی در عرصه بین‌الملل گفت: اگر در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوم حتما از ظرفیت‌ و تجربیات جناب آقای خاتمی که پیامبر صلح در عرصه بین الملل هستند و همچنین توانایی‌ها و نفوذ آقای هاشمی در منطقه خاورمیانه و دیگر شخصیت‌های برجسته استفاده خواهم کرد.



وی همچنین نسبت به نحوه گزینش در دانشگاه ها و پرسیدن سوال‌هایی از دانشجویان مبنی بر اینکه آنها در انتخابات سال 88 به چه کسی رای داده‌اند انتقاد کرد.



معاون اول دولت اصلاحات در خصوص مسائل مربوط به حوزه فرهنگ و هنر تاکید کرد: اکنون به مقوله هنر نگاه امنیتی وجود دارد که باید رفع شود.



وی همچنین بر ضرورت بکارگیری دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای برای ارتقاء جایگاه ایران در عرصه بین الملل تاکید کرد.



عارف با انتقاد از برخوردهای سلیقه ای و تنگ نظرانه به خصوص با دانشجویان گفت: باید همه اصول مربوط به مردم سالاری در قانون اساسی عملیاتی شود.

وی با اشاره به حضور 5 ساله خود در آمریکا برای تحصیل در دانشگاه استنفورد، خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت ایران در عرصه بین‌الملل حتما از تجربیات دولت اصلاحات و بکارگیری دیپلمات‌های برجسته استفاده خواهم کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین زمینه تصریح کرد: باید با همه کشورها از موضع قدرت تعامل و ارتباط برقرار کرد. من مذاکره با آمریکا از موضع ضعف را به هیچ وجه به صلاح منافع ملت ایران نمی‌دانم.

عارف همچنین در خصوص برنامه‌های خود در حوزه اقتصاد گفت: استفاده از مدیران برجسته‌ای که در اجری برنامه سوم توسعه دخیل بوده‌اند در دستور کار من و همکارانم قرار دارد و در صورتی پیروزی در انتخابات مورد توجه قرار خواهد گرفت. استفاده از متخصصین خارج از کشور از جمله اولویت‌هایم خواهد بود.



گفتنی است مشروح گفتگوی عارف با شبکه جام جم امشب ساعت 23:30 به وقت تهران پخش خواهد شد.