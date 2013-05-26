اهدای جهیزیه به 252 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا بحرینی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه کمک به خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان دشتی اظهار داشت: حل مشکلات و کمک به رفع نیازهای خانواده‌های تحت حمایت یکی از اولویت‌های ما در کمیته امداد است.

وی ادامه داد: تامین جهیزیه نوعروسان یکی از برنامه‌های اصولی کمیته امداد است که به خاطر کمک به خانواده‌های مددجویان و به منظور رفع قسمتی از مشکلات مالی ازدواج فرزندانشان انجام می گیرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان دشتی اضافه کرد: در همین زمینه در سال گذشته به 252 نفر از نوعروسانی که مراحل ثبت نام آنها انجام گرفته بود کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه پرداخت شد.

وی مبلغ پرداختی به این نوعروسان درآستانه ازدواج را به ازای هر نفر 10 میلیون ریال عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: به منظور تحکیم در بنیان خانواده و سلامت زوجین، شرکت در کلاس‌های مشاوره و آموزش، انجام آزمایشات ژنتیک و مواد مخدر امری ضروری است و این مهم با جدیت انجام خواهد پذیرفت.

ترویج فرهنگ ازدواج ساده و آسان بین جوانان

بحرینی در ادامه بیان داشت: اهدای جهیزیه به نوعروسانی که شرایط دریافت جهیزیه را پس از انجام مراحل فوق داشته باشند تعلق خواهد گرفت.

وی یکی از مهمترین مشکلات ازدواج جوانان را دغدغه‌های مالی عنوان کرد و گفت: تلاش ما این است که فرهنگ ازدواج آسان و ساده در جامعه ترویج و نهادینه شود تا بستر مناسب برای ازدواج جوانان فراهم و از آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان دشتی افزود: یکی از موضوعات مهمی که همواره توسط امدادگران دنبال می‌شود، ارتقای سطح آگاهی مددجویان در موضوعات مختلف است.

برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف برای مددجویان

وی با اشاره به اینکه برگزاری دوره‌های آموزشی از عمده اقدامات کمیته امداد در افزایش سطح آگاهی‌ مددجویان است، اضافه کرد: دوره‌های آموزشی که توسط این نهاد برگزار می‌شود، موضوعی بوده و برای هر گروه از مددجویان دوره آموزشی ویژه‌ای برگزار می‌شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی تصریح کرد: دوره آموزشی که ویژه دانش‌آموزان برگزار می شود، در خصوص مسائل آموزشی، روش‌های موفقیت در تحصیل، موضوعات دینی و .. است.

وی همچنین با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان سرپرست خانوار افزود: برای این گروه نیز دوره‌هایی از قبیل نحوه مدیریت اقتصادی زندگی، تربیت فرزندان، نحوه انتخاب صحیح همسردر ازدواج مجدد و ... آموزش داده می‌شود.

بحرینی همچنین به برگزاری دوره‌های آموزشی برای نوعروسان جوان نیز اشاره داشت و گفت: برای این گروه نیز دوره‌هایی بهداشتی، آموزشی و شیوه‌های موفقیت در زندگی مشترک و ... برگزار می‌شود.