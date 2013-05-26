بازداشت شرور سابقه دار شهرری به اتهام توزیع مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد منصور زمانی افزود: مأموران این یگان هنگام گشتزنی در خیابان "آستانه" محدوده عبدالعظیم بودند که به راننده یک خودروی سواری پراید که در حال پرسه زدن بود مشکوک شدند.

وی بیان داشت: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شده و به راننده دستور توقف دادند، اما راننده به محض مشاهده پلیس بر سرعت خود افزود و بدون توجه به اخطار پلیس متواری شد که با فرار متهم عملیات تعقیب و گریز پلیسی آغاز شد.

کلانتر 172 اضافه کرد: مأموران طی یک تعقیب و گریز کوتاهی موفق شدند خودرو را در یکی از کوچه های فرعی متوقف و متهم را که سعی داشت پیاده متواری شود را دستگیر کنند، در بازرسی از خودرو متهم که "شاهرخ" نام داشت مقادیر قابل توجه ای شیشه و هروئین که با لفافه بسته بندی شده بود، چهار دستگاه تلفن همراه و دو قبضه چاقو از داخل خودرو کشف شد.

وی در خاتمه عنوان کرد: در بازجوییهای ابتدایی از متهم مشخص شد او سابقه داراست و چندین مرتبه به اتهام توزیع مواد مخدر و شرارت بازداشت شده است که مأموران متهمان را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

راهنمایی مالباخته سارقان زورگیر را گرفتار قانون کرد

رئیس کلانتری 131 شهرری از دستگیری دو سارق زورگیر با راهنماییهای شاکی دقایقی بعد از سرقت طی اجرای طرح امنیت محله محور در خیابان "غیبی" خبر داد.

سرهنگ علی رضا حیدری گفت: واحد گشت انتظامی این کلانتری در حال گشتزنی در خیابان "غیبی" در محدوده شهر ری بودند که زن جوانی سراسیمه به آنها مراجعه کرد.

وی اضافه کرد: شاکی که "مریم" نام داشت به مأموران گفت دقایقی پیش زمانی که قصد رفتن به منزل را داشتم دو نفر سد راهم شدند و با تهدید چاقو کیف دستی و تلفن همراه مرا به سرقت برده و متواری شدند.

رئیس کلانتری 131 شهرری عنوان داشت: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شده و با گرفتن مشخصات ظاهری متهمان به گشتزنی در همان محدوده پرداختند.

وی ادامه داد: مأموران هنگام گشتزنی در همان محدوده بودند که دو نفر را با مشخصات متهمان که در حال پرسه زدن بودن را مشاهده کرده و با سرعت عمل به موقع موفق شدند متهمان را دستگیر کنند.

سرهنگ حیدری در پایان تصریح کرد: در بازرسی از متهمان که "ابوالفضل" و"رسول" نام داشتند دو قبضه چاقو و اموال مسروقه شاکی کشف شد که مأموران متهمان را به همراه شاکی و اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.

سوداگر مرگ فیروزآباد دستگیر شد

رئیس کلانتری 173 امین آباد از دستگیری یک توزیع کننده سابقه دار مواد مخدر هنگام استعمال مواد مخدر طی اجرای طرح امنیت محله محور در خیابان "فیروز آباد" خبر داد و گفت: از متهم مقادیر قابل توجه ای هروئین کشف و ضبط شده است.

سرگرد حسین امیری افزود: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور مأموران این یگان هنگام گشتزنی در خیابان " فیروز آباد " روبروی امامزاده شعیب بودند که به فردی که کناری نشسته بود، مشکوک شدند.

وی عنوان داشت: مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع وارد عمل شدند و به او نزدیک شدند که مشاهده کردند وی که بعداً خود را "حمید" معرفی کرد در حال استعمال مواد مخدر است.

سرگرد امیری ادامه داد: متهم به محض مشاهده پلیس قصد فرار داشت که با سرعت عمل به موقع مأموران وی دستگیر شد، در بازرسی از متهم دو دستگاه تلفن همراه و مقادیر قابل توجه ای هروئین که با لفافه بسته بندی شده بود از جوراب متهم کشف شد.

وی در پایان تصریح کرد: در بازجوییهای ابتدایی از متهم مشخص شد او سابقه دار است و چندین مرتبه به اتهام توزیع مواد مخدر بازداشت شده، مأموران متهم را به همراه اموال مکشوفه برای تکمیل پرونده و تحقیقات بیشتر در خصوص جرایم احتمالی دیگر به کلانتری انتقال دادند.