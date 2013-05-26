آزاد سازی خرمشهر حماسه ای بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی نوروزی ظهر یک شنبه در جمع بسیجیان شهرکردی اظهار داشت: بسیجیان سختیهای بسیار زیادی را تحمل کردن تا موفق به ایجاد حماسه های بزرگی در تاریخ انقلاب اسلامی شدند.

وی با اشاره به موفقیت بسیجیان در تمام عرصه ها، ادامه داد: هم اکنون شاهد هستیم که موفقیت های در عرصه های مختلف علمی، هنری، ورزشی و ... توسط بسیجیان کسب می شود و این به علت روحیه ولایت پذیری است.

مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: پیشرفتهای امروز کشور مرهون فداکاریهای بسیجان در دوران جنگ تحملی و دوران انقلاب اسلامی است و هم اکنون بسیجیان جوان امروز توانسته اند موفقیت های بسیار بالایی کسب کنند.

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، تاکید کرد: جلوه حماسه سیاسی حضور حماسی در انتخابات ریاست جمهوری است.

نوروزی با اشاره تبلیغات گسترده دشمنان برای شرکت نکردن مردم در انتخابات، یادآور شد: حضور حماسی مردم در انتخابات می تواند بسیاری از فتنه های دشمنان را ناکام گذارد و پایه ای برای پیشرفت کشور با همه توان و حل مشکلات باشد.