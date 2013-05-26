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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۱۴

 فردا؛

افتتاح دو پروژه با حضور رئیس جمهور در گلستان

افتتاح دو پروژه با حضور رئیس جمهور در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: دو پروژه بزرگ عمرانی صبح دوشنبه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان در گلستان افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهره برداری از سد بزرگ کبودوال و پروژه راه آهن بين المللي گرگان - اینچه برون صبح دوشنبه با حضور رئیس جمهور آغاز می شود.

پیش از این اعلام شده بود که مسکن مهر سرخنکلاته نیز در سفر رئیس جمهور بهره برداری می شود که این پروژه در لیست طرح های افتتاحی سفر دوشنبه رئیس جمهور به گلستان وجود ندارد.

از اهداف پروژه مهر ماندگار سد کبودوال می توان به تامین آب صنعت شهرستان علی آباد کتول،آبیاری اراضی کشاورزی به مساحت حدود ده هزار هکتار، کنترل سیلاب،ایجاد تاسیسات تفریحی و گردشگری در حاشیه سد و ایجاد اشتغال  اشاره کرد.

سد کبودوال دارای مخزنی به حجم مفید 17 میلیون متر مکعب و قابلیت تنظیم  سالیانه حدود 50 میلیون مترمکعب آب  است که طول تاج آن  1372 متر بوده و در 1.5 کیلومتری جنوب شهر علی آباد کتول واقع شده است.
 
راه آهن گرگان – اینچه برون بخشی از پروژه بزرگ راه آهن ایران- ترکمنستان و قزاقستان بوده که دو کشور بزرگ دنیا یعنی چین و روسیه را به ایران متصل می کند.
کد مطلب 2063515

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