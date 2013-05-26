نرخ بليت اتوبوس هاي بين شهري 20 در صد افزايش يافت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریعتی عصر يك شنبه در محل پايانه مسافربري مشهد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پیرو مجوز صادر شده از طرف وزارت راه و شهرسازی مبنی بر افزایش 20 درصدی نرخ بلیت اتوبوس بین شهری، محاسبه قیمتهای جدید بر حسب نفرکیلومتر و تنکیلومتر انجام مي شود.
شريعتي بيان كرد: در این طرح شرکتها میتوانند برای جذب مشتری بیشتر، افزایش قیمت کمتری را در نرخهای خود اعمال کنند.
وی در خصوص علت افزایش قیمت بلیت اتوبوس بینشهری، توضيح داد: نظر به افزایش نرخ تورم سالیانه، تصمیم بر آن شد قیمتهای بلیت اتوبوس، مینیبوس و سواری کرایه، با توجه به قانون حمایت از مصرف کننده و مردم و همچنین نظریات منطقی مدیران شرکتهای مسافری افزایش یابد.
شریعتی ادامه داد: این افزایش نرخ در حالتی صورت گرفته که پس از افزایش 20 درصدی قیمت بلیت اتوبوس برای ایام نوروز برای جبران زیان ترددهای یک مسیر خالی ناوگان، دوباره از 16 فروردین ماه قیمتها به ارقام قبل از نوروز برگشت و پس از کسب مجوز لازم و موافقت دولت، نرخهای جدید تعیین شد.
وی افزود: با توجه به افزایش هزینههای تامین و نگهداری سرویسهای برون شهری از قبیل افزایش قیمت لاستیک، روغن، قطعات یدکی و دستمزد کارکنان شرکتهای مسافری که در سال 92 صورت گرفته است، سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای جلساتی را با اصناف و تشکلهای حمل و نقلی مرتبط درباره واقعیتر شدن نرخها برگزار کرده و با توجه به اقدامات انجام شده شاهد حفظ کیفیت خدمات شرکتهای حمل و نقلی مسافری و افزایش ایمنی سفر برای مسافران خواهيم بود.
مدير كل پايانه هاي مسافربري شهرداري مشهد گفت: در طرح تصویب شده از طرف وزارت راه و شهرسازی، هر استان متناسب با میزان متقاضیان سفر این نرخها را به عنوان نرخ نهایی قیمت مجاز در نظر میگیرد، اما شرکتهای مسافربری میتوانند در راستای جذب مسافر بیشتر قیمتی کمتر از 20 درصد افزایشی را در نرخهای بلیت خود اعمال کنند و این شرایط رقابتی در اختیار شرکتهای تعاونی است.
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