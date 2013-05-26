تکمیل ورزشگاه شهید چمران آمل نیازمند اعتبارات ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ناییج عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بنا به گفته کارشناسان و مجریان این پروژه حدود 44 تا 50 درصد یشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به اعتبارهای ملی نیاز داریم.

وی در خصوص شرایط میزبانی و بازیهای تیم فوتبال پیام صنعت آمل در فصل آتی پاسخ داد: هم اکنون تلاش های اداره ورزش و جوانان آمل برای برطرف کردن نقایص مجموعه ورزشی لیتکوه آمل ادامه دارد و درخصوص محل میزبانی تیم پیام صنعت در مجموعه ورزش کارگران نیز تصمیم گیری خواهد شد.

ناییج، سرانه ورزشی در شهرستان آمل را هم اکنون حدود یک متر مربع اعلام کرد و یادآورشد: باید این سرانه به حدود دو متر مربع که با جمعیت حدود 400 هزارنفری آمل ایده ال بوده، افزایش یابد.

رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان آمل، از اقدام این اداره برای واگذاری سالنهای ورزشی و تخصصی این شهرستان به هیئت های ورزشی پربرنامه و فعال خبر داد.

نائیج گفت: این اقدام به منظور تخصصی تر شدن فعالیت های ورزشی ونیز شناسایی استعدادهای ورزشی جدید و معرفی آن به تیم های ملی است.

وی افزود: در این راستا از دو سال گذشته تاکنون با افتتاح خانه های تخصصی کشتی، ژیمناستیک و والیبال در شهرستان آمل، مسئولیت این سالن ها نیز به هیات های مربوطه واگذار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آمل اضافه کرد: امسال سالن ورزشی شهدای آمل به هیئت بسکتبال و سالن نیمه کاره در منطقه رحمت آباد به هیئت ووشو واگذار خواهد شد.

نائیج در ادامه به برخورد جدی اداره ورزش وجوانان آمل با پدیده شوم فعالیت غیرقانونی باشگاه های بدون مجوز در این شهرستان اشاره کرد وادامه داد: در این راستا با هماهنگی مراجع قضایی از ادامه فعالیت هفت باشگاه ها بدون مجوز وپروانه بهره برداری جلوگیری شد.

وی اضافه کرد: این اداره مخالف فعالیت باشگاه های ورزشی در شهرستان آمل نیست، اما با باشگاه هایی که بدون مجوز فعالیت و سلامت جامعه را دچار خطر می کنند، برخورد قانونی خواهد کرد.