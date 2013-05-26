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۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۲۲

همتیان:

ماموریت اصلی سپاه خدمت به مردم است 

ماموریت اصلی سپاه خدمت به مردم است 

سمنان – خبرگزاری مهر: فرمانده تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان گفت: ماموریت اصلی سپاه و بویژه گردانهای امام حسین(ع) خدمت به مردم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر همتیان در جمع بسیجیان گردان‌های امام حسین (ع) افزود: امروز گردان‌های امام حسین(ع) به عنوان یگانی که بیشتر در تامل با جامعه است، وظیفه دارد ضمن آماده‌سازی خود و بصیرت‌افزایی نیروها در عرصه خدمت‌رسانی  به مردم و حرکتی شتابی به خود بگیرد.
 
وی از شهدا به عنوان الگوهای خوبی در زمان ما یاد کرد و افزود: راه شهدا را ادامه راه امام(ره) و ائمه بزرگوار بدانید.
 
فرمانده تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان از بسیجیان به عنوان طلایه‌داران راه بصیرت و شهادت یاد کرد و افزود: پویایی و نشاط در یگان نظامی در گرو حفظ نظم و انظباط است.
 
همتیان ادامه داد: همواره در کنار کار نظامی لحاظ کردن برنامه‌های فرهنگی و معنوی باعث ایجاد روحیه مناسب و انگیزه مضاعف مي‌شود.
 
وي با مهم برشمردن انتخابات آتي گفت: انتخابات پیش‌رو به عنوان صحنه‌ای برای حضوری همراه با بصیرت است.
 
فرمانده تیپ 12قائم(عج) استان سمنان در خاتمه افزود:‌ همگان بايد پيرو محض مقام معظم رهبري باشيم چرا كه تنها در اين صورت است كه مي‌توانيم راه انقلاب را تداوم بخشيم و پرچم انقلاب اسلامي را به دست صاحب اصلي‌اش امام زمان (عج) برسانيم.
کد مطلب 2063522

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