ماموریت اصلی سپاه خدمت به مردم است 

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر همتیان در جمع بسیجیان گردان‌های امام حسین (ع) افزود: امروز گردان‌های امام حسین(ع) به عنوان یگانی که بیشتر در تامل با جامعه است، وظیفه دارد ضمن آماده‌سازی خود و بصیرت‌افزایی نیروها در عرصه خدمت‌رسانی به مردم و حرکتی شتابی به خود بگیرد.

وی از شهدا به عنوان الگوهای خوبی در زمان ما یاد کرد و افزود: راه شهدا را ادامه راه امام(ره) و ائمه بزرگوار بدانید.

فرمانده تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان از بسیجیان به عنوان طلایه‌داران راه بصیرت و شهادت یاد کرد و افزود: پویایی و نشاط در یگان نظامی در گرو حفظ نظم و انظباط است.

همتیان ادامه داد: همواره در کنار کار نظامی لحاظ کردن برنامه‌های فرهنگی و معنوی باعث ایجاد روحیه مناسب و انگیزه مضاعف مي‌شود.

وي با مهم برشمردن انتخابات آتي گفت: انتخابات پیش‌رو به عنوان صحنه‌ای برای حضوری همراه با بصیرت است.

فرمانده تیپ 12قائم(عج) استان سمنان در خاتمه افزود:‌ همگان بايد پيرو محض مقام معظم رهبري باشيم چرا كه تنها در اين صورت است كه مي‌توانيم راه انقلاب را تداوم بخشيم و پرچم انقلاب اسلامي را به دست صاحب اصلي‌اش امام زمان (عج) برسانيم.