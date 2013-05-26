حضور حداکثری مردم در انتخابات موجبات تامین امنیت و منافع ملی را فراهم می‌ سازد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی صدیق عصر امروز در جمع مدیران این شهرستان افزود: با توجه به نامگذاری سال جاری به عنوان " حماسه اقتصادی و حماسه سیاسی " بنابراین مردم با لبیک به بیانات رهبری با حضور خود در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا حماسه ای سیاسی خلق خواهند کرد.

وی اظهارداشت: انتخابات این دوره هم از لحاظ کمی و هم کیفی متفاوت از سایر انتخابات است زیرا در این دوره دو انتخابات مهم همزمان در پیشرو است.

امام جمعه لنگرود ماموریت اصلی عوامل برگزار کننده انتخابات را فراهم کردن زمینه حضور حداکثری مردم و صیانت از آرا دانست و گفت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری باید حضور پرشور مردم در انتخابات به یک حماسه سیاسی در کشور را پیاده کرد تا منافع و امنیت ملی محقق شود.

وی تاکید کرد: مسئولان اجرایی باید زمینه یک انتخاب پرشور را در کشور محقق کنند این در حالیست که حضور مردم در انتخابات یک وظیفه شرعی و ملی است که باید همه به خاطر کشور، نظام، خون شهدا و ارزش‌ های نظام حضور یابند.

صدیق تصریح کرد: کاندیدای اصلح فردی ولایت‌ پذیر، دارای قدرت اجرایی بالا و توانمند در زمینه‌ های مختلف است تا مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند.

وی ادامه داد: مردم باید با آگاهی لازم کسی را انتخاب کنند که برنامه‌ ای اثرگذار، خوب، مدون و همچنین کارنامه درخشانی در زمینه‌ های مختلف داشته باشد.

امام جمعه لنگرود همچنین با اشاره به همزمانی دو انتخابات ریاست جمهوری و شوراها یادآورشد: این انتخابات نسبت به سال‌ های قبل حساس‌ تر است بنابراین حضور مقتدرانه مردم در انتخابات موجب ناامید شدن قدرت ‌های استکباری جهان می‌ شود.