خودرو حامل مواد مخدر در لارستان متوقف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، فرمانده انتظامي شهرستان لارستان با اعلام اين خبر گفت: از يك دستگاه خودرو مقدار چهار كيلو و 900 گرم حشيش كشف شد.

وي ادامه داد: ماموران پليس مبارزه با موادمخدر شهرستان لارستان هنگام كنترل خودروهاي عبوري در جاده بندرعباس به لارستان به يك دستگاه خودرو پژو مشكوك شدند.

سرهنگ حسين خليفه افزود: پس از متوقف كردن خودرو و در بازرسي از آن مقدار چهار كيلو و 900 گرم حشيش كه به صورت ماهرانه اي جاسازي شده بود كشف شد.

وي ادامه داد: در اين رابطه دو قاچاقچي موادمخدر به نام هاي " م- ك" و " ع- پ" دستگير و براي سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضايي شدند.

هشدار پليس فارس براي پيشگيري از سرقت

معاونت اجتماعي پليس فارس در راستاي پيشگيري از سرقت به شهروندان هشدار داد.

در اين رابطه آمده است: اگر فرد يا افرادي با شماره تلفن منزل شما تماس گرفت ، از معرفي خودتان خودداري و درصدد شناسايي طرف تماس گيرنده برآمده و در صورت مشكوك بودن به پليس اطلاع دهيد. شهروندان توجه داشته باشند در صورت مراجعه مأموران انتظامي و دولتي و شركتهاي خدماتي از آنان كارت شناسايي معتبر درخواست و پس از حصول اطمينان نسبت به خواسته قانوني آنان اقدام كنيد.

همچنين آمده است زنان از سوار شدن خودروهاي شخصي به عنوان تاكسي جداً خوداري كنند. اگر فردي زنگ درب منزل شما را زده و گفتند اشتباه زنگ زدند به فرد مذكور مظنون و مراتب را به پليس اطلاع دهيد و هميشه مراقب افراد جلو منزلتان كه بصورت سرگردان رسه مي زنند باشيد.افرادي را كه به عنوان كارگر جهت نظافت منزل بكارگرفته مي شوند ، سعي كنيد تنها نگذاريد و مراقب باشيد تا نسبت به شناسايي محلهاي نگهداري اشياء باارزش اقدام نكنند و به سوالات كنجكاوانه آنان پاسخ داده نشود.