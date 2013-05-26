همکاری ژاپن و هند در زمینه انرژی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "آسوشییتد پرس"، نخست و.زیران دو کشور ژاپن و هند این هفته در راستای همکاری ها در زمینه انرژی مذاکره خواهند کرد.



مذاکرات برای همکاری های دو کشور در زمینه انرژی هسته ای در جریان سفر این هفته "مانموهان سینگ" نخست وزیر هند به توکیو انجام خواهد گرفت.



بر اساس این گزارش دولت ژاپن برای کمک به احیای اقتصاد این کشور اقدام به افزایش صادرات تکنولوژی اتمی خود کرده که که دیدار مقامات دو کشور هند و ژاپن نیز در همین راستا انجام خواهد شد.



مانموهان سینگ در مورد همکاری های هسته ای کشورش با ژاپن در جمع خبرنگاران در شهر دهلی گفت: به پیشرفت همکاری های هسته ای دو کشور امیدوار است.



اوایل این ماه نیز توافق نامه هایی در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری بین مقامات دو کشور به امضا رسید.