واگذاری 20 هکتار زمین مستعد برای توسعه بخش کشاورزی در سیریک

سید رضا امیری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از واگذاری 20 هکتار زمین از اراضی مستعد ملی برای توسعه بخش کشاورزی در روستای سراروی شهرستان سیریک خبر داد و افزود: مقدار 20 هکتار زمین در روستای سرارو از اراضی مستعد ملی برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال برای کاشت صیفی جات و علوفه به متقاضیان واجد شرایط به زودی واگذار می شود.

مدیر جهاد کشاورزی سیریک با بیان اینکه توسعه کشاورزی ایجاد اشتغال را در پی دارد، اظهار داشت: با توجه به برخورد اری این مناطق از زمین های مستعد و حاصلخیز بودن زمین ها علاوه بر کاشت انواع مرکبات و نخیلات با کاشت صیفی جات نیز می توان برای افراد زیادی اشتغالزایی ایجاد کرد .

وی افزود: سد روستای سرارو با حجم آبی 150 هزار متر مکعب و سد روستای کنار جو با حجم آبی 400 هزار متر مکعب دارای قابلیت بسیار مسائدی برای توسعه کشاورزی و اشتغالزایی هستند.

امیر زاده خاطر نشان کرد: کشاورزی صنعتی است که مدیریت مهمترین فاکتور بهره مندی از ظرفیت های خوب اشتغالزایی و شکوفایی مردم آن جامعه را بدنبال دارد .

مدیر جهاد کشاورزی سیریک ادامه داد: می توان با کمترین هزینه و با استفاده از روش آبیاری قطره ای نوین ومدیریت منابع آبی در شهرستان سیریک با توجه به کمبود منابع آبی به ویژه عدم وجود سدها با کاشت صیفی جات برای تعدادی زیادی اشتغالزایی و درآمدزایی خوبی ایجاد کرد.