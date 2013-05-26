  1. استانها
  2. اردبیل
۵ خرداد ۱۳۹۲، ۱۸:۳۷

فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اردبیل آغاز شد

فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اردبیل آغاز شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: به دنبال پیگیری های مستمر مسئولان استان اردبیل، نمایندگی وزارت امور خارجه در مرکز استان تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل عصر یکشنبه در این آئین گفت: با آغاز فعالیت این نمایندگی، بسیاری از امور مربوط به وزارت امور خارجه در داخل استان انجام و نیاز به سفرهای کاری متقاضیان به مرکز کشور و استان آذربایجان شرقی منتفی می شود.

اسدالله علی اکبری مجد ادامه داد: پیگیری مسائل و علایق مختلف بین مسئولان استان اردبیل با مقامات شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مانند امور گمرکی، مرزبانی، پایانه ها، امور مربوط به برپایی نمایشگاه، فعال کردن بازارچه های مشترک مرزی و نیز استفاده بیشتر از پتانسیل های استان در حوزه های گردشگری، توریسم درمانی، پیگیری مشکلات اتباع ایرانی، ویزای اتباع خارجی در مرز با ایجاد این شعبه تسریع خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اردبیل سرویس های دیگری نظیر دعوت از سفرای کشورهای خارجی به استان برای آشنایی با قابلیت های مختلف منطقه، تایید مدارک دانشجویان در خارج از کشور، پیگیری هرگونه مشکلات احتمالی اتباع ایرانی در خارج و... را ارایه خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل یادآور شد: هم اکنون نمایندگی وزارت امور خارجه استان اردبیل در نشانی خیابان امام خمینی(ره) اردبیل، خیابان دادگستری، رو بروی استانداری اردبیل دایر شده و در حال فعالیت است.

کد مطلب 2063532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها