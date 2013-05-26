فعالیت دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل عصر یکشنبه در این آئین گفت: با آغاز فعالیت این نمایندگی، بسیاری از امور مربوط به وزارت امور خارجه در داخل استان انجام و نیاز به سفرهای کاری متقاضیان به مرکز کشور و استان آذربایجان شرقی منتفی می شود.

اسدالله علی اکبری مجد ادامه داد: پیگیری مسائل و علایق مختلف بین مسئولان استان اردبیل با مقامات شهرهای مرزی جمهوری آذربایجان مانند امور گمرکی، مرزبانی، پایانه ها، امور مربوط به برپایی نمایشگاه، فعال کردن بازارچه های مشترک مرزی و نیز استفاده بیشتر از پتانسیل های استان در حوزه های گردشگری، توریسم درمانی، پیگیری مشکلات اتباع ایرانی، ویزای اتباع خارجی در مرز با ایجاد این شعبه تسریع خواهد شد.

وی تصریح کرد: علاوه بر این نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اردبیل سرویس های دیگری نظیر دعوت از سفرای کشورهای خارجی به استان برای آشنایی با قابلیت های مختلف منطقه، تایید مدارک دانشجویان در خارج از کشور، پیگیری هرگونه مشکلات احتمالی اتباع ایرانی در خارج و... را ارایه خواهد کرد.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری اردبیل یادآور شد: هم اکنون نمایندگی وزارت امور خارجه استان اردبیل در نشانی خیابان امام خمینی(ره) اردبیل، خیابان دادگستری، رو بروی استانداری اردبیل دایر شده و در حال فعالیت است.