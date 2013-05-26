كسب رتبه برتر كشوري دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مازندران در برگزاری دوره های آموزشی مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد علي اصغر حسيني، مدير كل دفتر شهري و شوراهاي استانداري در گفتگویی ز كسب رتبه برتر كشوري اين دفتر براي سومين سال پياپي در امر فعاليت هاي آموزشي خبر داد و گفت: واحد آموزش دفتر امور شهري استانداري مازندران در اولين گام با اتخاذ تدابير مناسب تغيير نوع نگاه مديران شهري به مقوله آموزش به معني سرمايه گذاري آتي براي پرسنل و به تبع آن تحقق اهداف سازماني را در اولويت كاري خود قرار داد.

وي با اشاره به اهم فعاليت هاي آموزشي اين دفتر گفت: 620 نفر از كارشناسان و كاركنان شهرداري هاي استان بصورت غيرحضورييا مكاتبه اي در رشته هاي شهرسازي، خدمات شهري، حمل و نقل و ترافيك تحت آموزش قرار گرفتند.پ

حسيني از برگزاري 116هزار و 890 نفر ساعت دوره هاي آموزش حضوري خبر داد و گفت: از آنجاييكه آموزش هاي غيرحضوري هنوز جايگاه اصلي خود را بين مديران و كاركنان پيدا نكرده است و شركت در دوره هاي حضوري مورد اقبال گسترده تري بوده به همين لحاظ با برنامه ريزي انجام شده تعداد 80 دوره آموزشي براي واحدهاي مختلف و عرصه هاي مختلف عمومي ، تخصصي و مديريتي استان اجرا شد.

وي با بيان اينكه دفترشهري و شوراهاي استانداري با همكاري معاونت آموزشي سازمان شهرداري ها و دهياري كشور براي اولين بار در كشور اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي تصويري نمود، افزود: آشنايي با كميسيون هاي ماده 100، 77، آشنايي با مميزي و نوسازي در شهرداري ها ، كميسيون هاي شهرداري ها، از جمله برنامه هاي اين دوره بود كه در بين استانداري ها و شهرداري هاي سراسر كشور توزيع شد.

مدير كل دفتر شهري و شوراهاي استانداري مازندران تصريح كرد: بمنظور حمايت از تجارب مشابه و با هدف كاهش هزينه برگزاري دوره هاي تخصصي در حوزه آتش نشاني نيز فيلم هاي 20 دوره آموزشي، تهيه و در اختيار كليه واحدهاي آتش نشاني شهرداريهاي استان قرار گرفت.