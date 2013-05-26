حمایت از تولید و صنعت مهمترین راهکار مقابله با تحریم ‌هاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جوادپور عصر امروز در بازدید از برخی صنوف و واحدهای تولیدی این شهرستان افزود: اقدام هوشمندانه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جاری به نام حماسه اقتصادی، فرصتی مهم برای تقویت اقتصاد کشور است.

وی تصریح کرد: با تلاش و کوشش جوانان این مرز و بوم و حمایت مسئولان نظام این سال به نقطه عطفی در تحولات اقتصادی جامعه تبدیل خواهد شد.

فرماندار شهرستان ماسال گفت: برای رساندن تولیدات داخلی به استانداردهای مطلوب باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا رویکرد مردم برای مصرف کالاهای ساخت داخل تغییر کند.

وی در ادامه با اعلام اینکه تحقق شعار حماسه اقتصادی موجب افزایش اهداف اشتغالزایی در کشور می شود، اظهار داشت: نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری مسیر توسعه و استقلال اقتصادی ایران اسلامی را هر چه بیشتر هموار خواهد کرد.

جوادپور افزود: این نامگذاری تدوام جهاد اقتصادی و سال تولید است که بیانگر تاكید معظم له بر تلاش بیشتر نظام در بعد اقتصادی است.

وی همچنین به رابطه نزدیک افزایش تولید ملی با میزان اشتغال پایدار در جامعه اشاره کرد و یادآورشد: اگر تولید ملی افزایش یابد، اشتغال افزایش یافته و تورم كاهش می یابد و این امر موجب می شود اقتصاد کشور به خودکفایی و بالندگی برسد.