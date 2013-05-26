تخصیص عوارض واحدهای تولیدی خارج از حریم شهری به عمران روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، اكبر نيكزاد عصر یکشنبه در جلسه هماهنگي ايجاد و احداث واحدهاي توليدي در خارج از محدوده هاي شهري و روستايي استان اضافه کرد: در داخل حريم شهري نيز شهرداران با ارايه مجوز نهايي عوارض دريافتی از واحدهاي توليدي را در راستای بهبود و عبور و مرور و پروژه هاي عمراني هزينه خواهند کرد.

وی با تاکید بر لزوم تسريع در ايجاد و احداث واحدهاي توليدي در خارج از محدوده هاي شهري و روستايي افزود: با توجه به مشخص شدن طرح تفصيلي در شهرها و طرح هادي در روستاها لزوم هماهنگي و تعامل بيشتر مابين دستگاه هاي اجرايي، فرمانداران و شهرداران و سرعت بخشيدن به توسعه و احداث بيش از پيش واحدهاي توليدي در خارج از محدوده شهري و روستايي ضرروي به نظر مي رسد .

استاندار اردبیل ادامه داد: در راستاي بهبود وضعيت سرمايه گذاري دستگاه هاي مرتبط عضو كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي بايد طی 15 روز نسبت به نظر خود را در خصوص داخل و خارج از محدوده بودن بطور شفاف اعلام کنند و در صورت عدم پاسخگويي درمدت يادشده توسط دستگاه هاي مربوط به منزله پاسخ مثبت تلقي خواهد شد.

وي توليد را سبب ايجاد اشتغال و اقتصاد پويا در كشور دانست و تاکید کرد: دستگاه هاي اجرايي با مدنظر قرار دادن قوانين و مقررات و ارايه خدمات مطلوب به مردم در سنگر خدمتگزاري بي منت و خداپسندانه بطورشبانه روزی در شان اين ملت انجام وظيفه کنند.

نیکزاد با تاكيد بر اينكه بايد شهرداري ها به ساخت و سازهاي شهري نظارت كافي داشته و از ساخت و سازهاي غيرمجاز در خارج از حريم شهري جلوگيري كنند، تصريح كرد: با توجه به اينكه استان اردبيل زلزله خيز است، ضروری است اصول فني و مهندسي در ساخت و سازهاي شهري بيش از گذشته رعايت شود.

وي عنوان کرد: همه مسئولان موظف هستند هر آنچه در توان دارند در راستاي حل مشكلات شهري به كار بگيرند و استانداري از تمام ظرفيت ها و اختيارات خود در راستاي تسريع در خدمات رساني دستگاه ها به مردم استفاده مي كند.