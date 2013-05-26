خط آهن گرگان – اينچه برون فردا افتتاح مي شود

يوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، از پايان عمليات ريل گذاري اتصال خط گرگان - اينچه برون خبر داد و اظهار داشت: اين خط به طول 78 كيلومتربا چهار ايستگاه در روز دوشنبه ششم خرداد ماه سال جاري با حضور رئیس جمهوری افتتاح مي شود.

وي با اشاره به اينكه هزار و 300 ميليارد ريال براي اين طرح هزينه شده است، افزود: با راه اندازي اين خط ، ظرفيت حمل بار افزايش چشمگيري مي يابد.

گران پاشا به ارتباط اين خط با كشور تركمنستان و قزاقستان اشاره كرد و اظهار داشت: قزاقستان سالانه 13 ميليون تن غلات توليد مي كند كه از اين مقدار فقط شش ميليون تن براي مصرف داخلي است و بقيه قابليت صادرات دارد.

وي افزود: كشورهاي حوزه خليج فارس بازار اصلي غلات قزاقستان هستند و راه آهن شمال با صرفه ترين مسير براي رساندن اين غلات به حاشيه خليج فارس به محسوب می شود.

مديرکل راه آهن شمال، ظرفيت حمل بار از طريق خطوط ريلي راه آهن شمال را سالانه تا سه ميليون تن اعلام كرد و بيان داشت: در حال حاضر حدود يك ميليون و 400 تن بار از اين خط ترانزيت مي شود.

وي افزود: راه آهن شمال حمل دو ميليون تن غلات قزاقستان از ايستگاه اينچه برون را به داخل ايران و سپس به كشورهاي خليج فارس برنامه ريزي كرده است.

گران پاشا، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي را از ديگر مزاياي ايجاد اين خط عنوان كرد و گفت: راه آهن شمال يكي از مهم ترين ظرفيت هاي موجود براي جا به جايي مسافر و رونق بخشيدن به صنعت گردشگري در مازندران محسوب مي شود.

وي افزود: هزينه احداث اين خط آهن با اعتبار هزار و 300 ميليارد ريال بوده که فردا با حضور رئیس جمهوری فتتاح و به بهره برداري مي رسد.

حوزه استحفاظي راه آهن شمال از سوزن خروجي ايستگاه گرمسار آغاز مي شود و در مسير 382 كيلومتري تا ايستگاه گرگان داراي 27 ايستگاه بزرگ و كوچك است.



