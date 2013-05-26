تولید خاویار و تکثیر از تاسماهی ایرانی پرورشی از دستاوردی مهم موسسه تحقیقات تاسماهیان دریای خزر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی عصر امروز در جمع محققان و پژوهشگران افزود: این موسسه طی 18 سال تحقیق در زمینه ماهیان خاویاری دستاوردهای مهمّی را کسب کرده است.

وی اظهارداشت: موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر هم اکنون توانمندی لازم در انجام امور تحقیقی و ارائه خدمات علمی دانش بنیان در زمینه ماهیان خاویاری را نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای دریای خزر و بین المللی دارد.

سرپرست موسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر گفت: از مهمترین دستاوردهای اخیر این موسسه تولید خاویار و تکثیر از تاسماهی ایرانی پرورشی بوده که بدین ترتیب بیوتکنیک مولد سازی و تکثیر مصنوعی تمامی گونه های ماهیان خاویاری دریای خزر با موفقیت به انجام رسانده است.

وی همچنین به سابقه همکاری های مشترک و موثر علمی با کشور روسیه بویژه در زمینه برگزاری اجلاس کمیسیون منابع زنده دریای خزر، برنامه محیط زیست خزر(CEP)، پروژه های مشترک تحقیقاتی با انستیتو کاسپنیرخ آستراخان، برگزاری گشت های مشترک ارزیابی ذخایر ماهیان خاویاری در حوضچه های شمالی و جنوبی خزر، برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی با دانشگاه سنت پطرزبورگ، موسسه ونیرو مسکو و دیگر فعالیت ها اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به تعطیلی پنج ساله صید تجاری ماهیان خاویاری دریای خزر بر ضرورت تداوم فعالیت های مشترک در زمینه احیای ذخایر تاسماهیان خزر تاکید کرد.